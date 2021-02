Foto: mammadaba

LVM Tērvetes ūdenskrātuve – viens no populārākajiem objektiem reģionā







Latvijas valsts mežu Tērvetes ūdenskrātuve, kur izbūvēti kempinga namiņi un vairāk nekā 20 laipas, pieejama laivu un SUP dēļu noma un piknika vietas, 2020. gadā aizvadīja darbīgu un ražīgu aktīvā tūrisma sezonu. Tā kā pagājušā sezona bija bagāta ar dažādiem ierobežojumiem, atbilstoši valstī pieņemtajiem drošības pasākumiem, tad šodien varam secināt, ka pavasarī bijām nedaudz norūpējušies par to, kā ūdenskrātuves laivu bāze vadīs vasaras sezonu. Tomēr, pateicoties tā dēvētajam “Baltijas burbulim” un aktīvajam iekšzemes tūrismam, LVM Tērvetes ūdenskrātuves laivu bāze un kempinga namiņi bija viena no reģiona iecienītākajām atpūtas vietām pie ūdeņiem.

LVM Tērvetes ūdenskrātuvē pieejamos tūrisma pakalpojumus 2020. gadā izmantoja vairāk nekā 9 tūkstoši aktīvās atpūtas cienītāju, kas izvēlējās sev tīkamu atpūtu dabā – makšķerēšanu, laivu vai SUP dēļu izbraucienus, pikniku dabā vai rimtu atpūtu kempinga namiņos, vērojot ūdenskrātuves ainavu.

Makšķernieku prieks 2020 – ūdenskrātuve var lepoties ar izciliem lomiem. Pagājušajā sezonā mammadaba Tērvetē neskopojās ar izciliem karpu un līdaku lomiem. Pagājušajā sezonā notvertas vairākas vairāk nekā 10 kg smagas karpas un izcila izmēra līdakas, lielākais sezonas plēsīgo zivju loms – 10 kg smaga līdaka. Jāpiebilst, ka ēšanai vislabākās ir 2-3 kg smagas karpas. Savukārt lielākās tiek laistas atpakaļ ezerā, dodot iespēju nākamajiem makšķerniekiem mēģināt izmānīt iespaidīga izmēra zivi.

LVM Tērvetes ūdenskrātuvē, saskaņā ar ezeru apsaimniekošanas plānu, ik gadu notiek zivju krājumu (karpu) papildināšana, nodrošinot tā dēvēto “paaudžu” maiņu. Arī 2020. gadā aprīļa sākumā ūdenskrātuvē ielaists 1200 kg karpu. Izcili lomi veiksmīgiem un prasmīgiem makšķerniekiem būs arī turpmāk!

Kā jau minējām iepriekš, LVM Tērvetes ūdenskrātuvē pieejamas vairāk nekā divdesmit laipas un šobrīd vienpadsmit labiekārtoti kempinga namiņi patīkamai atpūtai dabā. Gan dabas draugi, gan makšķernieki novērtē sakopto un mierīgo ūdenskrātuves apkārtni, ainavas un ūdenskrātuvē ligzdojošo putnu daudzveidību. Ūdenskrātuves krastā izbūvēts arī putnu vērošanas tornis, kur nesteidzīgi var skatīt plašo Tērvetes ainavu.

Jaunā 2021. gada sezona iesākusies pozitīvi, šobrīd noturīgā ledus sega priecē zemledus makšķerniekus, un mammadaba pacietīgākos apdāvina ar veiksmīgiem līdaku un asaru lomiem. Lai aktīvā atpūta būtu bez raizēm, arī šogad pie LVM Tērvetes ūdenskrātuves uzrauga var iegādāties arī makšķerēšanas kartes ar derīguma termiņu gan 3 mēnešiem, gan vienam gadam.

Atzīmējam, ka makšķerēšanai LVM Tērvetes ūdenskrātuvē jāiegādājas makšķerēšanas licenci pie ūdenskrātuves uzrauga.

Jaunajā 2021. gada aktīvajā tūrisma sezonā LVM Tērvetes ūdenskrātuvē būs jaunumi! Pavisam nemanāmi vienā ūdenskrātuves krastā sāka augt un veidoties jauns objekts. Tie, kas Tērvetē viesojās vasarā, jau manīja čaklo rosību un uzdeva jautājumus. Būs kas skaists un mierpilns, to uzzināsi drīz – seko jaunumiem!

Latvijas valsts mežu Tērvetes ūdenskrātuvē iesākusies jaunā sezona. Ar pozitīvām domām par saulainām dienā – esam aktīvi, ejam dabā, rodam priekpilnu atpūtu Tērvetē!