Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 19. līdz 25. septembrim:

Sestdiena, 19.septembris: atgūt dvēseles mieru un līdzsvaru pašam ar sevi tev palīdzēs eņģelis, ja tu palūgsi viņam par to laikā no 10:35 līdz 11:23.

Svētdiena, 20.septembris: pārliecinies par savu ticību labajam, neapgrūtini citus ar savām šaubām. Nesanāk? Aprunājies ar eņģeli laikā no 10:00 līdz 10:55.

Pirmdiena, 21.septembris: lai tu tiktu veiksmīgi galā ar ikdienas darbiem un pienākumiem, un neiekavētu neko, palūdz palīdzību eņģelim. Izdari to laikā no 08:45 līdz 09:35.

Otrdiena, 22.septembris: laikā no 10:10 līdz 11:05 palūdz eņģelim aizstāvību sev un savai ģimenei.

Trešdiena, 23.septembris: tikt galā ar finansiālām grūtībām tev palīdzēs tavs Sargeņģelis, ja palūgsi viņam par to laikā no 07:32 līdz 08:25.

Ceturtdiena, 24.septembris: pasargāt sevi no baumām un konfliktiem darbā, tev palīdzēs tavs Sargeņģelis, ja palūgsi viņam par to laikā no 08:10 līdz 08:55.

Piektdiena, 25.septembris: pasargāt sevi un savus tuviniekus no ļauniem nodomiem tev palīdzēs tavs Sargeņģelis. Lūdz viņam par to laikā no 08:17 līdz 09:12.

