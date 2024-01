6 pazīmes, kā tevi cenšas brīdināt sargeņģelis: pazūd elektrība, šermuļi skrien pār kauliem…

Foto: Unsplash

Katram no mums ir savs sargeņģelis. Kad dzīvē viss ir kārtībā, mēs parasti viņa klātbūtni nejūtam, taču brīdī, kad kaut kas sāk iet greizi, tavs sargeņģelis visiem spēkiem cenšas tevi brīdināt. Lai izvairītos no nepatikšanām, ir svarīgi šos brīdinājumus ņemt vērā.

Lūk, sešas pazīmes, kas liecina, ka signālus tev dod kāds no citas realitātes:

1. Sapņi

Ja tavā dzīvē ir gaidāmas pārmaiņas, tu vari saņemt par to zīmi sapnī. Tu sapnī redzēsi tādus notikumus un cilvēkus, kas ilgi neizgaisīs no atmiņas. Pamostoties, tu vairākkārtīgi pārdomāsi sapņa jēgu.

Kad tu guli, astrālā pasaule kļūst pieejama. Visas tavas pārliecības paliek realitātē, un tu kļūsti uzņēmīgāks citās sfērās. Ja tu redzi sapnī savus mirušos tuviniekus, kā arī savus mīļos dzīvos cilvēkus, kuri sapnī parādās savādākā veidolā nekā dzīvē, tas nozīmē, ka nāk zīme no augšas, kuru ir vērts ņemt vērā.

2. Tavas maņas pastiprinās

Tu izjūti savu reālo pasauli caur garšu, ožu, tausti, dzirdi un redzi. Ireālā pasaule dos signālu tādā veidā, ka tu uzreiz sapratīsi, ka šī smarža vai skaņa konkrētā vietā noteikti nevarētu būt. Tā var būt konkrēta zieda vai cilvēka smarža, tā var būt džinkstoņa ausīs.

Tu vari ar savu perifēro redzi saskatīt figūras un to pārvietošanos. Nebaidies, bet turpini ieklausīties, esi atvērts un vēro, uzdodot jautājumus.

3. Sāk bojāties elektronika un pazūd elektrība

Zīmes no augšas vai paralēlās pasaules var izpausties arī tā. Mēs esam veidoti no matērijas, bet elektrība ir viļņi, kas savieno mūsu pasaules. Ja tu nevari iedarbināt automašīnu, lai gan ar aizdedzi viss ir kārtībā, tā varētu būt zīme no paralēlās pasaules. Tas nozīmē, ka tavs sargeņģelis vienkārši neļauj tev doties ceļā.

Labāk ieklausies dziesmā, kas skan radio – tas ļaus tev nomierināties vai uzzināt šādas aizkavēšanās cēloni. Baidīties nevajag – atceries, ka miesa var būt mirusi, bet enerģija, kas tevi saista ar kādu cilvēku, kurš sargā tevi, ir mūžīga.

4. Tu sajūti neizskaidrojamas zināšanas

Ja jautājums, kuru tu ilgi nevarēji atrisināt, pēkšņi kļūst skaidrs, tā ir pazīme, ka nāk signāls no augšas. Kāds, kas tevi sargā, ir parūpējies par problēmas atrisināšanu. Telepātija vai vēlēšanās, kas nāk no iekšienes, kas liek kaut ko darīt intuitīvi, sauciet to kā gribat, bet katru reizi, kad tu prasi palīdzību, šis spēks palīdz tev, pasakot priekšā. Vienkārši ieklausies tajā.

5. Šermuļi skrien pār kauliem

Kad tu iedomājies kādu briesmīgu notikumu, griezīgu skaņu vai baisu skatu, tu sajūti šermuļus skrienam pār kauliem. Tā ir zīme, ka tev blakus ir smalkās matērijas, kas ir gatavas ar tevi sadarboties un pasargāt.

6. Tu pieķer sevi pie domas, ka zīmes pašas “krīt acīs”

Vai tev ir gadījies domāt par kaut ko un nejauši saņemt atbildi, dzirdot kādu dziesmu vai ieraugot frāzi uz pretim braucošās automašīnas? Sūtīto zīmju sakritība tikai pārliecina, ka tu esi uz pareizā ceļa. Uzmanīgi attiecies pret savām izjūtām, ieklausies pasaulē sev apkārt, noskaņojies uz sadarbību un sargeņģelim būs vieglāk tev palīdzēt.

