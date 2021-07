Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 31.jūlija līdz 6.augustam: kādas vēlmes piepildīsies







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 31.jūlija līdz 6. augustam:

Sestdiena, 31.jūlijs: laikā no 16:15 līdz 16:55 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz iegūt un nostiprināt harmoniju ar apkārtējo pasauli.

Svētdiena, 1.augusts: pirmajā augusta dienā eņģelim palūdz, lai viņš tev palīdz tikt galā ar seniem aizvainojumiem. Izdari to laikā no 06:45 līdz 07:27.

Pirmdiena, 2.augusts: šodien no 07:33 līdz 08:19 palūdz savam Sargeņģelim, lai viņš tevi pasargā no nepatīkamiem cilvēkiem un saskarsmes ar viņiem.

Otrdiena, 3.augusts: izvairīties no kļūdām un nepareizu lēmumu pieņemšanas tev palīdzēs tavs eņģelis. Palūdz to laikā no 08:20 līdz 09:10.

Trešdiena, 4.augusts: atrast ceļu uz laimi un uzvarēt tev izdosies ar sava eņģeļa palīdzību. Lūdz viņam to laikā no 08:30 līdz 09:33.

Ceturtdiena, 5.augusts: atrod līdzsvaru savā dzīvē un tiec galā ar emocijām, kas tev traucē pieņemt racionālus lēmumus – tieši šodien to palūdz savam eņģelim laikā no 09:02 līdz 10:12.

Piektdiena, 6.augusts: tikt galā ar grūtībām tev palīdzēs tavs eņģelis. Sagaidi no viņa šo atbalstu laikā no 09:22 līdz 10:18.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.