Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 8. līdz 14.maijam: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 8. līdz 14.maijam:

Sestdiena, 8.maijs: šajā dienā eņģelis sadzirdēs tavas lūgšanas par tev tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Lūdzies laikā no 09:15 līdz 09:55.

Svētdiena, 9.maijs: atgūt dvēseles mieru un harmoniju tev palīdzēs lūgšanas eņģelim laikā no 08:20 līdz 09:20.

Pirmdiena, 10.maijs: apslāpēt naidu un rast nepatīkamā izejā saprātīgu lēmumu tev var palīdzēt Sargeņģelis. Palūdz viņam padomu laikā no 09:25 līdz 10:15.

Otrdiena, 11.maijs: pasargāt sevi no saslimšanām un izveseļoties palīdzēs patiesa lūgšana savam eņģelim. Izdari to laikā no 10:15 līdz 10:55.

Trešdiena, 12.maijs: šajā dienā no 10:35 līdz 11:12 palūdz eņģelim, lai viņš palīdz pasargāt bērnus no nepatikšanās un ierādītu viņam dzīvē pareizo ceļu.

Ceturtdiena, 13.maijs: lūdzies laikā no 10:35 līdz 11:35, un šajā laikā palūdz savam Sargeņģelim, lai viņš pasargā tevi un tavus mīļos no skauģiem un sliktiem nodomiem.

Piektdiena, 14.maijs: laikā no 10:45 līdz 11:32 palūdz eņģelim atbalstu, ja vēlies novērst savas finansiālās problēmas.

