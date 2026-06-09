Mākoņu kļūs vairāk… Laikapstākļu prognoze nav pārlieku iepriecinoša 0
Naktī uz trešdienu Latvijā, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs vairāk un valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns dienvidu vējš, to nomainīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.
Dienā mākoņi daļēji klās debesis, valsts austrumu novados vietām nedaudz uzlīs. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem.
Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +15 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +22 grādiem, pie jūras – līdz +19 grādiem.