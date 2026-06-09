Dunduru pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā.
Dunduru pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā.
Foto: Pēteris Apinis

Mākoņu kļūs vairāk… Laikapstākļu prognoze nav pārlieku iepriecinoša 0

Pievieno LA.LV
LETA
14:49, 9. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Naktī uz trešdienu Latvijā, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs vairāk un valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
5 zodiaka zīmes, kurām šobrīd var klāties grūti ar naudu, taču nākotnē ir lemts kļūt bagātām
Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
RAKSTA REDAKTORS
“Milzīgs suns bez pavadas, apkārt mazi bērni…” Darbiniece “Akropolē” aizrāda saimniecei, bet beigās pati saņem sūdzību
Lasīt citas ziņas

Pūtīs lēns dienvidu vējš, to nomainīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.

Dienā mākoņi daļēji klās debesis, valsts austrumu novados vietām nedaudz uzlīs. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Par šo esmu patīkami pārsteigta!” Veikalu plauktos parādījušies jauni dzērieni – soctīklotāji dalās pirmajos iespaidos
Cenas atkal “skrien” augšup! Jaunākajos datos redzama nepatīkama tendence Latvijas iedzīvotājiem
“Cilvēki domā, ka sāksies tveice…” Meteorologs Bergšteins nāk klajā ar prognozi šai vasarai

Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +15 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +22 grādiem, pie jūras – līdz +19 grādiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Zēnu un meiteņu vārdi, kurus izvēlas bagātie – tiek uzskatīts, ka tie piesaista veiksmi
Kokteilis
5 zodiaka zīmes, kurām šobrīd var klāties grūti ar naudu, taču nākotnē ir lemts kļūt bagātām
Veselam
Vai tavā ēdienkartē ir kaut viens no šiem? 4 pārtikas produkti, kas ir kaitīgi liesai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.