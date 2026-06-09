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Zēnu un meiteņu vārdi, kurus izvēlas bagātie – tiek uzskatīts, ka tie piesaista veiksmi 0

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kokteilis.lv
11:11, 9. jūnijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Kamēr kāds meklē skanīgu vārdu savam jaundzimušajam, pasaules elites pārstāvji bieži pieturas pie pārbaudītām vērtībām – vārdiem, kas gadu desmitiem un pat simtiem ir asociējušies ar varu un naudu.

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Kā norāda dzīvesstila izdevums Parade, bērna vārds var būt kas vairāk par ierakstu pasē – tas var kalpot kā sava veida manifests mazuļa nākotnei.

Ja vārds var palīdzēt piesaistīt veiksmi bērna dzīvē, kāpēc gan neizvēlēties tādu, kam piemīt pārticības pieskaņa? Apsveriet kādu no šiem bagāto cilvēku vārdiem, kas izstaro eleganci un šarmu.

Meiteņu vārdi

Katrīna – nozīmē “tīra” vai “skaidra”.

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Leonora – grieķu un itāļu izcelsmes vārds, nozīmē “gaisma” vai “līdzcietība”.

Šarlote – nozīmē “brīvs cilvēks”.

Daniela – ebreju vārda Daniels franču variācija; nozīmē “Dievs ir mans tiesnesis”.

Aurēlija – latīņu izcelsme, nozīmē “zeltītā”.

Alise –Alise Voltone ir viena no bagātākajām sievietēm pasaulē. Nozīmē “cildena” vai “no muižnieku kārtas”.

Luīze – nozīmē “slavenā karotāja”.

Elizabete – nozīmē “Dievs ir mans zvērests”.

Sofija – grieķu izcelsme; nozīmē “gudrība”.

Helēna — grieķu vārds; nozīmē “lāpa” vai “mirdzošā gaisma”.

Diāna – mēness un medību dievietes vārds; nozīmē “dievišķā” vai “debesu”.

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