Ilustratīvs attēls Foto: Valsts policija

Dabas liegumā bez atļaujas aizbrauca nēģos! Makšķerēšanas sportistu soda par maluzvejniecību







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Stājies spēkā Kurzemes rajona tiesas Talsos spriedums maluzvejnieka Modra Zingnika lietā.

Vīrietis par nēģu ķeršanu dabas liegumā tika pie 270 stundām piespiedu sabiedriskā darba un 5080 eiro naudas soda. Lai viņu notiesātu, bija nepieciešami divi gadi un deviņas tiesas sēdes, jo Zingniks visādi vilcināja tiesas gaitu.

Notikumi risinājās 2020. gada 6. maijā, kad Zingniks ieradās Dundagas novada dabas lieguma teritorijā “Pāces pļavas” pie Pāces upes, netālu no mājām “Jaunķeģi”. Nēģus, kas ir īpaši aizsargājami, bez speciālas atļaujas ķert nedrīkst. Arī dabas liegumā zivis un nēģus iegūt nedrīkst.

Ap plkst. 12.35 Zingniks, izmantojot apstākli, ka uz Pāces upes izveidotās hidroelektrostacijas slūžas ir aizvērtas un šī iemesla dēļ ūdens līmenis ir zems, kas atvieglo upē mītošo nēģu ķeršanu, uzvilcis vienā rokā cimdu, ejot gan pa Pāces upi, gan pa Pāces upes krastu ar rokām noķēra 127 nēģus.

Nēģus maluzvejnieks salicis līdzi paņemtajā plastmasas spainī un nesis tos no Pāces upes uz vieglo automobili. Pamanījis, ka viņam tuvojas Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors Madars Burnevics, Zingniks nolicis zemē plastmasas spaini, iespēris pa to ar kāju, izgāžot no tā nēģus, iekāpis automašīnā un aizbraucis.

Soda nauda 5080 eiro sarēķināta pēc Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz 40 eiro par vienu nēģi. Bēdīgi šajā stāsta ir arī tas, ka Zingniks ir kaislīgs likumīgs makšķernieks, makšķerēšanas sacensību rīkotājs un uzvarētājs.