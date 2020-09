Foto: LETA, publicitātes, kolāža: LA.LV

Arvien vairāk pazīmju liecina, ka nelaiķa Valērija Maligina vidējā meita Nika Saveļjeva, visticamāk, rīkojusies pretēji tēva atstātajam testamentam, kas aizliedz pārdot “Olainfarm” akcijas piecus gadus pēc viņa nāves, vēsta “Kas Jauns avīze”.

Tāpat, vērojot vecākās meitas Irinas Maliginas atklāti izšķērdīgo dzīvesveidu, rodas pamatots jautājums, vai arī Irina nav pretēji tēva pēdējai gribai notirgojusi mantotās “Olainfarm” akcijas lielai farmācijas ķēdei?

Mazākuma akcionāri ceļ trauksmi

9. septembrī Investoru un mazākuma akcionāru biedrības valdes locekle Guna Stahovska vērsusies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar iesniegumu par slēptas ietekmes iegūšanu “Olainfarm” un Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem.

Iesniegumā, kas nonācis “Kas Jauns Avīzes” rīcībā, aprakstīti vairāki biedrības novērojumi, fakti, no tiem izrietoši secinājumi, un pausts lūgums pārbaudīt, vai uzņēmējs Andrejs Leibovičs kopā ar līdzdalībniekiem nav ieguvis slēptu kontroli pār būtisku daļu no “Olainfarm”.

Biedrība norāda uz internetā publiski atrodamu dokumenta kopiju, kas atgādina pilnvarojumu, kurā viena no Maligina mantiniecēm, viņa vidējā meita Saveļjeva, ta pilnvara pārvaldīt visas Saveļjevai piederošās SIA “Olmafarm” (tai pieder 42% “Olainfarm” akciju) kapitāla daļas ar visām tiesībām, kuras likumā piešķirtas SIA dalībniecei Saveļjevai.

Ja šāda pilnvara patiešām izdota, tā vēl ir spēkā esoša, jo saskaņā ar Latvijas Vēstnesī publicēto informāciju, Saveļjeva nav atsaukusi nevienu pilnvaru pēc pagājušā gada 29. maija. Saveļjeva pērn atsaukusi visas izsniegtās pilnvaras līdz 29. maijam, bet Leibovičam iespējamā izdotā pilnvara it kā izdota dienu vēlāk.

Pēdas ved uz “RePharm”

Ļoti iespējams, ka iesniegumā minētais Leibovičs ir tas pats, kurš ir patiesā labuma guvējs akciju sabiedrībā “RePharm”.



Tas ir centrālais uzņēmums, kas kontrolē lielāko farmācijas vairumtirgotāju Latvijā “Recipe Plus”, lielāko aptieku ķēdi “SentorFarm” (strādā ar zīmolu “Mēness Aptiekas”), ārstniecības iestāžu ķēdi “Veselības centru apvienība”, “Centrālo laboratoriju” un “Rīgas Farmaceitisko fabriku”.

Ticamību dokumenta īstumam piešķir fakts, ka “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” ir mazs “Olainfarm” akcionārs, kas uz uzņēmuma akcionāru sapulci

24. janvārī bija pilnvarojis nevis vienu, bet septiņus pārstāvjus.

Tas netieši pierāda, ka “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” šajā sapulcē (kura kvoruma dēļ nenotika) nebija vienkāršs akcionārs, kas piedalās sapulcē, bet gan saziņā ar saviem patiesa labuma guvējiem centās izmantot slēpti iegūto ietekmi, lai panāktu kontroli pār “Olainfarm”.

Policija turpina izmeklēšanu

Biedrības vēstulē teikts: “Pēc AS “Olainfarm” atsevišķu akcionāru ziņām, kuri bija pārstāvēti 2020. gada 24. janvāra nenotikušajā akcionāru sapulcē, šī pati grupa, izmantojot slēpti iegūtu kontroli pār lielu daļu AS “Olainfarm” akcijām (būtisku līdzdalību Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē) viltoja un iesniedza LR Uzņēmumu reģistrā viltotus akcionāru sapulces dokumentus. Ar Zemgales rajona tiesas 2020. gada 20. aprīļa lēmumu Lietā Nr. 73291820 šī slēptās grupas ar būtisko kontroli pār AS Olainfarm organizētā viltus akcionāru sapulce tika atzīta par prettiesisku un tās lēmumi par spēkā neesošiem.”

Par šīs “Olainfarm” akcionāru sapulces viltošanas faktu Valsts policijā iesniegts iesniegums par kriminālprocesa ierosināšanu pret iesaistītajām personām. Policija patlaban turpina izmeklēšanu.

Šīs personu grupas rīcība ar mērķi paplašināt slēpto līdzdalību un iegūt kontroli pār “Olainfarm”, būtiski aizskar mazākuma akcionāru tiesības, sistemātiski un rupji pārkāpj Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu un visticamāk ir kvalificējama kā sabiedrības prettiesiska sagrābšana jeb reiderisms, norāda biedrība.

Manipulācija ar akciju cenu

Vēstulē arī teikts, ka neskatoties uz to, ka 2019. gadā “Olainfarm” sasniedza rekordpeļņu, presē parādās publikācijas, (it īpaši laikrakstā Diena pēdējos mēnešos), par it kā uzņēmuma vadības problēmām un tuvojošos maksātnespēju.

Mazākuma akcionāriem rodas pamatotas aizdomas, ka šīs publikācijas Dienā organizētas tirgus manipulācijas nolūkos, lai mazinātu neitrālu un uz peļņā ieinteresētu investoru uzticību “Olainfarm”, mazinot akciju cenu un vienas grupas interesēs varētu ātrāk un pēc iespējas lētāk sagrābt kontroli pār uzņēmumu.

Ir arī aizdomas, ka notiek grupveidā organizētas manipulācijas finanšu tirgos, lai pazeminātu “Olainfarm” akciju vērtību, kas ir smags noziegums, kvalificējams pēc Krimināllikuma 192. panta 3. daļas.

Vasara vienos priekos

Vai arī Maligina vecākā meita Irina Maligina ir pilnvarojusi Andreju Leiboviču vai ar viņu saistītas personas rīkoties ar viņas īpašumā esošajām daļām, tiešas informācijas nav.

Ņemot vērā, ka minētajam kungam ir interese par “Olainfarm”, visticamāk izmeklēšanā tiks noskaidrots, ka Irina ir uzrunāta un ļoti ticams, ka gājusi līdzīgu ceļu kā māsa Nika Saveļjeva.

Pēdējā gada laikā vērojams Irinas atklāti izšķērdīgais dzīvesveids, ko, iespējams, sedz kāds maksājums par iespēju pārstāvēt viņas īpašumtiesības.

Viņa izklaidējas kopā ar saviem bēdīgi slavenajiem konsultantiem – advokātu Pāvelu Rebenoku un krimināli sodīto un apcietinājuma pabijušo juristu Mārtiņu Krieķi, kuri šogad iegādājušies gan jaunus sporta auto “Porsche 911”, gan motociklus un zirgus, un pavadījuši vasaru dārgos uzdzīves priekos Latvijā un ārzemēs.

Aizdomas, ka Irina Maligina tiek izmantota īpašumu un “Olainfarm” kapitāldaļu pārņemšanas shēmā, pastiprina apstāklis, ka viņa – jauna dāma bez bērniem – Jūrmalas bāriņtiesā mēģina atņemt aizgādnes tiesības pār Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu viņas mātei Signei Balderei-Sildedzei, kura, spriežot pēc publiskiem paziņojumiem, iebilst pret “Olainfarm” nonākšanu “RePharm” rokās par būtiski pazeminātu cenu.

Spēlētājs no Ukrainas

Tas, ka “Olainfarm” ir gards kumoss, liecina vēl viena spēlētāja parādīšanās pie apvāršņa. Ukrainas farmācijas uzņēmums “ZDOROVYE LTD” arī interesējās par “Olainfarm” akcijām, nesekmīgi uzrunājot arī Balderi-Sildedzi ar kāda nu jau Rīgā dzīvojoša Krievijas uzņēmēja starpniecību.

Noprotams, ka tas ir Eduards Janakovs, kurš it kā pārstāv krievu politiķa Aleksandra Šiškina kapitālu un meklējis, kā “Olainfarm” varētu sadarboties ar “ZDOROVYE” jaunu tirgu apguvē.

Pētot sīkāk, atklājas, ka it kā “ZDOROVYE” meitasuzņēmums, SIA Zdorovie Europe reģistrēts 2019. gada 13. jūnijā un kā patiesā labuma guvēji norādīti Jegors Dorovskis, Oļegs Koguta un Leonīds Ogorodņikovs.

Arī Šķēles ēna

Andris Šķēle. Foto: Edijs Pālens/LETA



Tomēr šā gada 29. jūnijā mainījās arī Zdorovie Europe dalībnieki un patiesā labuma guvēji. Proti, par patiesā labuma guvēju kļuva Monako dzīvojošais Uldis Arnicāns, kurš biznesa aprindās saistīts ar ekspremjera Andra Šķēles interešu pārstāvību.

Pēc nepilna mēneša šajā pašā uzņēmumā notika vēl vienas izmaiņas, un par valdes locekli kļuva Gvido Endlers, ātro kredītu aizdevēju 4finance reģionālais vadītājs.

No 2018. gada 20. februāra starp patiesajiem labuma guvējiem 4finance ir Andra Šķēles znots Edgars Dupats. Tāpat kuluāros lēsts, ka Arnicānam esot arī vienojoša saikne ar Leiboviču, abiem kungiem ir vieni juridiskie palīgi.

Piemēram, Pēteris Rubenis, kurš bijis Arnicāna SIA “UG-70” likvidators un bijis arī “Olmafarm” valdē.

Rodas jautājums, vai arī Irinas Maliginas vēlme kļūt par Annas Emīlijas Maliginas mantojuma daļas aizgādni, patiesībā nav rīcība citu personu interešu īstenošanā, un mēģinājums ietekmēt nepilngadīgās mantinieces daļas pārvaldību, kas ilgtermiņā varētu novest pie pašas Irinas mantojuma daļas izsaimniekošanas.