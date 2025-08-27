Malka slikti deg un ziemā grūti iekurināt krāsni? Te ir iemesls un iespējamie risinājumi 0
Rudenī daudzi privātmāju un vasarnīcu īpašnieki sāk sagatavot malku ziemai. Lai tā paliktu sausa un labi degtu, ir svarīgi to pareizi uzglabāt un pasargāt no mitruma. Sausas malkas sagatavošana sākas ar pareizu vietas izvēli. Labāk malkas uzglabāšanai izvēlēties saulainu, labi vēdinātu vietu, izvairoties no zemienēm, kurās uzkrājas mitrums.
Lai malkas kaudze nesabojātos, uz zemes vispirms liek apstrādātus zarus vai līstes, kas pasargā koksni no mitruma no augsnes. Malku sakrauj slāņos – vispirms paralēli, pēc tam perpendikulāri, atstājot nelielas spraugas gaisa cirkulācijai. Optimālais kaudzes augstums ir aptuveni seši līmeņi.
Kad kaudze ir sakrauta, to ieteicams pārklāt ar biezu drānu, atstājot sānu daļas atvērtas, lai malka varētu “elpot” un nesāktu pūt.
Labākais laiks malkas sagatavošanai ir tūlīt pēc ražas novākšanas, kamēr laika apstākļi joprojām ir salīdzinoši sausi. Ja to dara vēlā rudenī, kad ārā ir ļoti mitrs gaiss, malkai būs nepieciešams ilgāks laiks, lai tā izžūtu un ziemā sliktāk degs.
Tāpēc ieteicams krājumus sagatavot jau augustā vai septembrī, bet rudenī pievērst uzmanību tam, lai malka saglabātos pēc iespējas sausāka.
Daudzi cilvēki pieļauj kļūdas, kas bojā malku, piemēram, krauj to tieši uz zemes, neko nepaklājot apakšā, sakrauj pagales pārāk cieši, pārklāj ar plēvi, neatstājot vietu gaisa cirkulācijai, novieto ēnainā vietā vai pie žoga, kur uzkrājās mitrums.
Papildu padomi, kā saglabāt malku labā stāvoklī ilgāk – nelielus baļķus labāk sadalīt, lai tie ātrāk izžūtu, periodiski pārbaudīt kaudzes apakšu un nepieciešamības gadījumā to nosusināt. Ja iespējams, ieteicams uzstādīt nelielu nojumi, kas pasargās malku no lietus un sniega.
Pareizi sakrauta un aizsargāta malka ilgāk saglabā savu kvalitāti un nodrošina siltumu visai ziemai. Tas ir vienkāršs veids, kā sagatavoties aukstumam un baudīt mājīgus vakarus pie kamīna.