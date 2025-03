FOTO: Evija Trifanova/LETA

Pārāk ilgi uzglabāta malka var palikt veca, un tā vairs nav piemērota apkurei. Cik ilgi drīkst glabāt? Ieteikt







Laukos cilvēki nereti veido malkas krājumus vairākiem gadiem, tādējādi veidojot sava veida “drošības spilvenu”, taču vācu apkures eksperti portālā Chip.de norāda, ka tā nemaz nav tik laba doma. No cerētā efekta var sanāk vien defekts. Kāpēc tā?

Reklāma Reklāma

Protams, malka arī pēc vairāku gadu uzglabāšanas joprojām degs, taču eksperti norāda, ka tā būs kļuvusi veca. Šādas malkas izmantošana būtiski samazinās apkures sistēmas efektivitāti, taču tas nav vienīgais mīnuss.

Der atcerēties, ka tikai pareizi uzglabāta malka būs efektīva, tās izdedži būs mazāk piesaārņojoši. Nav labi kurināšanai izmantot pārāk slapju mallku, jo tai ir zemāka siltumspēja, tā rada vairāk kvēpu un pelnu, ātrāk aizsprosto skursteni.

Svaigi nocirsta koksne satur daudz mitruma, tāpēc tā nav piemērota tūlītējai kurināšanai. Šādu mallku vēlams novietot vietā, kurā ir pietiekami laba gaisa cirkulācija, nepiekļūst mitrums un noderīga būs arī saules gaisma. Malku līdz ar to vēlams kraut, piemēram, nojumē mājas dienvidu pusē. To nedrīkst krāmēt tieši uz zemes, vēlams izmantot starplikas, lai būtu kur cirkulēt gaisam. Tieši tāpat arī pie sienas – jāraugās, lai pagales tai nepiespiežas.

Vēl daži ieteikumi, kraujot mallku grēdās. Pagales vēlams kārtot ar mizu uz leju, apakšējā slānī tās novieto ar nelielu atstarpii vienu no otras. Vēlams kādā no slāņiem pagales kārtot pretējā virzienā, lai grēda būtu stabilāka un labāk ventilēta.

Tradicionāla kraušana ir “koka formā” – pagales kraujot aplī un pārklājot ar “jumtu”, kas izgatavots no pa diagonāli kārtotiem kokiem.

Teorētiski mallku var glabāt ilgi, taču laika gaitā tā pamazām dabiski noārdās, tajā veidojas puve, no koksnes izgaro vērtīgās sastāvdaļas, līdz ar to tāda koksne vairs nedeg tik labi un neatdod tik daudz siltuma. Tāpat malkā var vairoties kaitēkļi, piemēram, tārpi, kas tur veido ligzdas. Nesot mallku uz krāsni, tie nonāk arī telpās.

Eksperti iesaka mallku neuzglabāt ilgāk par 5 gadiem. Ideālais uzglabāšanas laiks pirms lietošanas ir individuāls, tas atkarīgs no konkrētās vietas apstākļiem. Piemēram, egles mallku vajadzētu uzglabāt gadu līdz kurināšanai, ozolu un augļu kokus – 2 gadus.

Malka tiek uzskatīta par gatavu krāsnij, kad tās mitruma saturs ir zem 20%. Svaigi cirstai koksnei tas ir līdz 60%. Atkarībā no koksnes veida šāds mitrums tiek sasniegts līdz 9 mēnešu laikā. Ja ir vēlme uzzināt precīzu līmeni, var izmantot mitruma mērītāju.