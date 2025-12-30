Foto: Lauris Viksne

“Es biju tādā bedrē, kā vēl nekad dzīvē” – Adriana Miglāne atklāj, cik lielās grūtībās pēdējā laikā bija nonākusi 23

kokteilis.lv
9:49, 30. decembris 2025
Kokteilis

Dziedātāja Adriana Miglāne, kura pēc šķiršanās ar Oļegu Zabirko ilgstoši klusēja, nu nākusi klajā ar emocionālu video.

Veselam
Gastroenterologs Vilkoite: Ja burciņā ir pelējuma virskārta, tad viss burciņas saturs ir sabojāts
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
“Tas tiešām ir tāds apkaunojums…” Valsts kultūrkapitāla fonda lēmums izsauc asas reakcijas sabiedrības vidū
Lasīt citas ziņas

Miglāne iesāk video, sakot, ka sekotāji ir pelnījuši zināt kaut ko, ko viņa jau sen vēlas pastāstīt.

“Es salūzu. Pavisam godīgi – ļoti, ļoti, ļoti stipri salūzu. Es biju tādā bedrē kā vēl nekad dzīvē. Man šķita, ka no šīs bedres nav izejas,”

pauž dziedātāja.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Esmu pa vidu!” Siliņas apgalvojumi par savu “vidējo” algu satricina sabiedrību
Kokteilis
“No kūts slaucējas esmu uzkāpusi tur, kur esmu,” Magone atklāti par dzīvi pēdējo 10 gadu laikā un skatu nākotnē
VIDEO. Bijušais Kremļa propogandists vērtē: Aivara Lemberga retorika pēdējos mēnešos atgādinot Kremlim tuvas tēzes

Viņa turpina, sakot, ka, pateicoties cilvēkiem – eņģeļiem, viņai no bedres ir izdevies tikt ārā. Palīdzējuši ir arī ārsti.

“Es nekad nedomāju, ka šeit būšu – tik zemā dzīves punktā. Nekad nevienam vīrietim neļaujiet salauzt jūsu dzīvi. Sievietes ir visspēcīgākās, kas vien var būt. Gan kā mammas, gan kā draudzenes, gan kā vienkārši būtnes,”

emocionāli izsakās Miglāne.

Viņa pasakās ikvienam, kurš par viņu uztraucās. Pateicības vārdi izskan arī ģimenei, draugiem, sekotājiem.

“Es esmu ļoti, ļoti, ļoti laimīga, ka beidzot tas posms ir beidzies un man ir sākusies jauna dzīve – šoreiz pa īstam. Mans jaunais gads būs jauna lapa manā dzīvē,” atklāj dziedātāja.

Video beigās viņa aicina sekotājus nekaunēties lūgt palīdzību, ja tā ir nepieciešama.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Ļoti ceru, ka cilvēks tomēr saņemsies.” Uzņēmējs Zabirko atklāj, kāpēc izjuka viņa attiecības ar dziedātāju Miglāni
Kokteilis
Skaistā dziedātāja Adriana Miglāne atklāj bēdīgas savas dzīves šķautnes: Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagā
Kokteilis
VIDEO. Adriana Miglāne atklāti par smagu dzīves posmu: “Divas reizes attapos slimnīcā…”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.