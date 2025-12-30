“Es biju tādā bedrē, kā vēl nekad dzīvē” – Adriana Miglāne atklāj, cik lielās grūtībās pēdējā laikā bija nonākusi 23
Dziedātāja Adriana Miglāne, kura pēc šķiršanās ar Oļegu Zabirko ilgstoši klusēja, nu nākusi klajā ar emocionālu video.
Miglāne iesāk video, sakot, ka sekotāji ir pelnījuši zināt kaut ko, ko viņa jau sen vēlas pastāstīt.
pauž dziedātāja.
Viņa turpina, sakot, ka, pateicoties cilvēkiem – eņģeļiem, viņai no bedres ir izdevies tikt ārā. Palīdzējuši ir arī ārsti.
emocionāli izsakās Miglāne.
Viņa pasakās ikvienam, kurš par viņu uztraucās. Pateicības vārdi izskan arī ģimenei, draugiem, sekotājiem.
“Es esmu ļoti, ļoti, ļoti laimīga, ka beidzot tas posms ir beidzies un man ir sākusies jauna dzīve – šoreiz pa īstam. Mans jaunais gads būs jauna lapa manā dzīvē,” atklāj dziedātāja.
Video beigās viņa aicina sekotājus nekaunēties lūgt palīdzību, ja tā ir nepieciešama.