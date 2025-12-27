Instagram ekrānuzņēmums. Laura Grēviņa un Dāvids Lēvalds.

kokteilis.lv
16:47, 27. decembris 2025
Mūziķa un dzejnieka Guntara Rača brālis, astrologs Andris Račs sociālajos tīklos publicējis bildes no kādas īpašas Ziemassvētku laika satikšanās.

“Forši Ziemassvētki, jo satikti arī lielās meitas un visi četri mazdēli! Viņu māsīca un brālēns arī iepazīti,” raksta Andris Račs savā “Facebook” profilā, publicējot klāt arī fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar meitām un Lauru Grēviņu, kā arī Dāvidu Lēvaldu.

Kā zināms, pagājis jau krietns laiks kopš brīža, kad izskanēja runas par mūziķa Guntara Rača it kā neatzītajiem bērniem.

Pērnā gada nogalē bijušais deputāts Aldis Gobzems (tagad – Arigo Toro) publiski izplatīja skandalozu paziņojumu, ka Račam ir ne vien meita, bet arī divi citi bērni, kurus viņš nav audzinājis. Kopš tā brīža mediji un sabiedrība seko līdzi notikumu attīstībai šajā stāstā.

Tāpat zināms, ka Dāvids iesniedzis prasību tiesā pret Guntaru Raču par paternitātes noteikšanu.

Mūziķa brālis Andris šajos Ziemassvētkos satika un, kā pats arī raksta – iepazina sava brāļa neatzītos bērnus.

Sociālajā vietnē “Facebook” astrologs publicēja vēl kādu fotogrāfiju no īpašās satikšanās. Tajā redzami tikai viņi trīs – Andris kopā ar Lauru un Dāvidu jeb kā pats mūziķa brālis rakstīja – savu meitu māsīcu un brālēnu.

