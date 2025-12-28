Horoskopi no 29. decembra līdz 4. janvārim. Esi uzmanīgs pret zīmēm un sakritībām 0
Auns
Pirmdien iespējamas nozīmīgas darba tikšanās, kas izrādīsies noderīgas un sniegs jaunas iespējas nākotnē. Tomēr pagaidām paturi savus plānus pie sevis. Šonedēļ esi uzmanīgs konkurences jautājumos, īpaši personīgajā dzīvē. Labāk sagaidi Jauno gadu mierīgā, mājīgā gaisotnē kopā ar tuvākajiem cilvēkiem. Tavi radinieki būs ļoti pateicīgi, ja veltīsi viņiem vairāk laika un uzmanības.
Vērsis
Ja kāds no taviem partneriem izrāda pretimnākšanu, necenties uzreiz meklēt slēptus nolūkus. Šī nedēļa ir teju ideāla, lai sāktu īstenot nopietnus plānus un organizētu krāšņas Jaungada svinības. Nedēļas nogalē dodies ar bērniem uz slidotavu vai kādu citu aktīvu izklaidi. Šis ir piemērots laiks gan attiecību uzlabošana, gan jauniem, veiksmīgiem iepazīšanās mirkļiem.
Dvīņi
Pamēģini sevi jaunā jomā, pat ja sākumā tā šķiet sveša un nepazīstama. Pagaidām gan nerunā par to skaļi, kamēr neesi pārliecināts par savām spējām. Nedēļa piemērota radošumam, un tev būs iespēja īstenot vairākas idejas, kas var nest arī materiālu labumu. Mīlestības jomā gaidāmi patīkami pārsteigumi. Tava otrā pusīte izrādīs jūtas un, iespējams, dāvinās kaut ko īpašu svētkos.
Vēzis
Ceļojumi un izbraukumi šonedēļ noritēs veiksmīgi. Centies koncentrēties uz galveno mērķi, atstājot mazsvarīgos darbus fonā. Ir svarīgi objektīvi novērtēt situāciju un mēģināt panākt izdevīgu vienošanos. Tavā dzīvē sākas jauns posms, tāpēc esi aktīvs un nebaidies veidot drosmīgus, tālejošus plānus.
Lauva
Šonedēļ paplašināsies tavs draugu un paziņu loks. Iespējams, radīsies iemesls doties ceļā. Pirmdien vari iepazīties ar cilvēku, kurš palīdzēs tavai profesionālajai izaugsmei. Trešdien tev netrūks enerģijas, un šī diena būs īpaši produktīva. Jaungada nakti ieteicams pavadīt mājās, siltā un pazīstamā vidē.
Jaunava
Šonedēļ atturies no pārāk riskantiem pasākumiem vai solījumiem, kas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesi. Lai kontrolētu situāciju, tev vajadzēs būt izlēmīgam un uzņemties iniciatīvu. Ja tev kaut kas neapmierina attiecībās, labāk runā atklāti. Nedēļa piemērota draudzīgām tikšanām, ballītēm un komunikācijai. Izbaudi sabiedrību, ceļo un atļauj sev vairāk prieka.
Svari
Tagad ir īstais laiks sākt īstenot savas idejas. Tev pietiks enerģijas, radošuma un apņēmības, lai panāktu vairāk, nekā plānoji. Tava radošā puse būs īpaši spēcīga, un tieši no tās tu smelsies spēku. Iespējama izaugsme darbā, finansiāls uzlabojums un jaunu, noderīgu cilvēku parādīšanās tavā dzīvē. Šis ir arī veiksmīgs brīdis jauna romāna sākumam.
Skorpions
Šonedēļ tu spēsi veiksmīgi tikt galā ar jebkādiem šķēršļiem, kas nostāsies tavā ceļā. Tev būs sabiedrotie, cilvēki, kuri tevi atbalstīs un iedvesmos. Tava radošā enerģija šobrīd ir augstā līmenī, tāpēc izmanto to visos iespējamajos veidos. Ja saņem jaunu informāciju, pievērs tai uzmanību, jo tā var pavērt negaidītas iespējas. Savu spēcīgo enerģiju gan virzi mierīgā un konstruktīvā virzienā.
Strēlnieks
Nedēļas sākumā svarīgs kļūs jautājums par darba grafiku un virsstundām. Centies nepārslogot sevi, jo šobrīd tev vajadzīga atpūta, nevis nogurdinoša rutīna. Apkārtējie sniegs daudz padomu un ieteikumu, taču ne visiem vajadzētu pievērst uzmanību. Klausies sirdī un dari to, kas patiešām ir vajadzīgs tev pašam.
Mežāzis
Nedēļas pirmā puse paies pirmssvētku rūpēs un organizatoriskos darbos. Iespējams, nāksies uzņemties vadību, jo šķitīs, ka neviens cits nespēj tik labi visu saplānot. Nedēļas otrajā pusē tevi gaida sirsnīgas sarunas, gardi ēdieni un pastaigas brīvā dabā vai pilsētas gaismās. Tu spēsi apvienot pienākumus ar prieku.
Ūdensvīrs
Tava spēja ātri pielāgoties un komunicēt palīdzēs atrisināt sarežģījumus, kas var parādīties šonedēļ. Draugi būs līdzās, atbalstīs un palīdzēs. Trešdien labāk izvairies no prasībām vai pārmetumiem, jo tie var radīt lieku spriedzi. Ja piektdien saņem svarīgu ziņu vai piedāvājumu, pievērs tam uzmanību. Nedēļas nogalē iespējama iepazīšanās ar interesantiem cilvēkiem.
Zivis
Šonedēļ viss virzīsies raiti, ja vien spēsi savu enerģiju vērst pareizajā virzienā. Esi uzmanīgs pret zīmēm un sakritībām – tās var sniegt vērtīgus norādījumus. Iespējams, tu sapratīsi, ka esi atradis īstu mīlestību. Centies pavadīt vairāk laika kopā ar savu mīļoto, radot siltumu un tuvību šī gada nogalē.