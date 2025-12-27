Aigars Fadejevs dažādos laikos

27. decembris 2025
Šodien, 27.decembrī, savu 50 jubileju svinētu olimpiskais medaļnieks soļošanā, sporta terapeits Aigars Fadejevs. Taču viņa dzīve pēkšņi aprāvās pērnā gada 17.decembrī. Žurnālam “Privātā Dzīve” Fadejeva sieva un jaunākā dēla mamma Eva dalījās sajūtās par sāpīgo zaudējumu un pastāstīja par kādu īpašu piemiņas vietu.

“Ir dienas, kad ir vieglāk, un dienas, kurās pietrūkst Aigara. Ļoti… Laiks māca sadzīvot ar šo trūkumu – nevis noliedzot, bet ieliekot to atmiņās, kuras dod spēku dzīvot tālāk,” saka Eva, kura šogad ar Aigaru svinētu piekto kāzu jubileju, ja vien vīra dzīvei būtu dots vairāk laika.

Eva atminas, kā viņi svinēja Aigara dzimšanas dienas: “Aigars saglabāja ļoti personisku attieksmi pret saviem svētkiem. Viņš dzimšanas dienas svinēja ļoti šaurā lokā – tikai ar pašiem tuvākajiem cilvēkiem, ar mani un bērniem. Viņš mēdza teikt: “Ai, ko tad tur svinēt…”, bet šajās klusajās, tuvajās svinībās bija daudz patiesa prieka.”

Aigars pats sev vienmēr dāvināja divas īpašas lietas. “Rīts tradicionāli tika iesvētīts ar Aigara pusmaratonu – tas bija viņa veids, kā svinēt dzīvi un pārbaudīt savas spējas. Un vēl viņš šajā dienā iegādājās kādu rokas pulksteni. Atskatoties uz to, tagad es domāju, ka pulksteņi, kas bija viņa vājība, bija arī simbols laikam, kuru Aigars prata piepildīt un tik ļoti steidzās dzīvot,” savās sajūtās dalījās Eva.

Ikvienu, kas šodien vēlas pieminēt olimpisko čempionu, Eva aicina doties uz īpašu vīra piemiņas vietu – Jāņa Daliņa sporta kompleksā Valmierā. Tur izveidota monumentāla glezna Aigara piemiņai. Tās autors ir pasaulē atzītais mākslinieks Vladislavs Lakše.

“Domāju, ka Aigaram patiktu, ja dzimšanas dienā viņu atcerētos klusi un patiesi. Ar kustību – ejot, skrienot, dzīvojot,” norāda Eva.

Plašāk lasiet žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

