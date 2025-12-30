Samanta Tīna.
Samanta Tīna.
Foto: Šeila Orlova

“Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai!” Samanta Tīna vēsta par krasām pārmaiņām privātajā dzīvē 0

23:13, 30. decembris 2025
Dziedātāja Samanta Tīna platformā “Instagram” publicējusi video, kas liek noprast par laulības šķiršanu.

Ko vilkt Jaungada naktī? Astrologi sniedz precīzas norādes katrai zodiaka zīmei
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
10 zelta frāzes, kuras vērts atcerēties – tās ļaus izbeigt teju katru strīdu
Video redzamas dziedātājas rokas un laulības gredzens pirkstā. Video laikā viņa gredzenu novelk, atstāj uz galda un iziet no video kadra.

“Paldies par visu skaisto, taču ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas. Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai! Lūdzu, cieniet manu privātumu, sīkākus komentārus nesniegšu nevienam!” publikācijā raksta Tīna.

Jau kādu laiku sabiedrībā klīst runas, ka dziedātājas laulībā varētu būt radušās problēmas. Viņas vīrs vairs neparādījās publiskos pasākumos, un arī Samantas sociālo tīklu ierakstos viņš vairs nebija redzams. Decembrī, vaicāta par to, kur pazudis viņas dzīvesbiedrs, dziedātāja žurnālam “Privātā dzīve” atbildēja, ka viņš esot aizņemts darbā.

