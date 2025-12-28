Foto: Pexels

Horoskopi 29. decembrim. Šodien vari kļūt pārāk dāsns 0

kokteilis.lv
17:38, 28. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Šodien tu sastapsies ar izvēli. Vai nu veltīt laiku savām lietām, vai pievērsties draugiem un radiem. Ja izvēlēsies cilvēkus sev apkārt, tu uzlabosi garastāvokli un gūsi patīkamas emocijas. Laiks kopā ar draugiem aizritēs patīkami. Dienas otrajā pusē ir piemērots brīdis, lai dotos iepirkties un atrastu ko skaistu.

Vērsis

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Kokteilis
6 lietas, ko nedrīkst aizdot citiem, lai nezaudētu savu laimi un veiksmi
Lasīt citas ziņas

Šī diena nav īpaši piemērota lieliem publiskiem pasākumiem. Ja tomēr nolemsi doties sabiedrībā, esi piesardzīgs ar finansēm. Tu vari kļūt pārāk dāsns, kas ietekmēs tavu budžetu. Dažiem var rasties neplānoti tēriņi. Tajā pašā laikā iespējams saņemt negaidītu naudas summu vai nelielu dāvanu darbā.

Dvīņi

Ne visas priekšniecības piezīmes šodien tev patiks. Darbā iespējamas izmaiņas, kas sākumā var mulsināt. Lai līdzsvarotu dienas sajūtas, dodies kopā ar partneri uz kādu izklaidējošu vietu. Tas jums abiem nāks par labu. Šī diena ir arī piemērota kopīgiem pirkumiem. Brīvajiem Dvīņiem ir iespēja iepazīties ar kādu interesantu cilvēku.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
Mūžībā devies parabobslejists Alvils Brants
“Šis baigi labi, jo bija tikai Ekonomikas, Finanšu, Militārā, pašvaldības un Valsts.” Ar jauno gadu Latvijā sāks darboties jauna policijas iestāde
Viņš tiešām to pateica? Putina uzruna liek uzdot vairākus svarīgus jautājumus

Šodien domās vari aizceļot tālu prom un gribēsi sapņot par ceļojumiem vai svešām zemēm. Tajā pašā laikā realitātē būs daudz mājas darbu un rūpju. Tas nemaz nav slikti, jo iespējamas arī pozitīvas pārmaiņas. Šī diena ir piemērota, lai atbrīvotos no liekām mantām. Tas palīdzēs ienest svaigu enerģiju un laimi jaunajā gadā.

Lauva

Attiecībās ar draugiem var notikt pārmaiņas. Šodien labāk izvēlēties mierīgu vidi un nelielu kompāniju. Vakarā pievērs uzmanību ģimenei vai bērniem. Brīvajiem Lauvām būs iespēja iepazīties ar kādu jaunu cilvēku, iespējams, tieši internetā. Svarīgi ieklausīties sevī un uzticēties savai sajūtai.

Jaunava

Šodien visticamāk pievērsīsies saimnieciskām lietām vai darba pienākumiem. Dienas laikā izdosies daudz paveikt. Iespējams, darbā tiks ieviestas pārmaiņas, kurām būs nepieciešams laiks, lai pierastu. Kāds no tuviniekiem sniegs tev palīdzīgu roku. Ieteicams rūpīgi plānot tēriņus, jo ne viss, ko nopirksi, patiešām būs tev vajadzīgs.

Svari

Šodien tu vari mainīt savu pieeju saimnieciskām lietām vai darba pienākumiem. Dažas pārmaiņas var nākt arī no ārpuses, un tas liks tev pielāgoties. Komunikācija šodien būs īpaši veiksmīga, it īpaši draudzīgā vai romantiskā gaisotnē. Sarunas var nest daudz pozitīva un pat iedvesmot turpmākajai rīcībai.

Skorpions

Šī diena ir lieliski piemērota jebkāda veida sagatavošanas darbiem. Tu vari pārdomāt svētku ēdienkarti, iegādāties produktus, rotājumus vai izvēlēties virzienu ceļojumam nākotnē. Ir vērts padomāt arī par to, kā Jaungada naktī justies labi gan fiziski, gan emocionāli. Mājas rotāšanā mēģini ieviest ko jaunu un neierastu, kas uzlabos noskaņojumu.

Strēlnieks

Tu šodien būsi iniciators un aktīvi virzīsi dažādas lietas uz priekšu. Ja vēlies kādu uzaicināt uz Jaungada svinībām, šodien ir piemērots brīdis to izdarīt. Dienas gaita būs labvēlīga sirsnīgām sarunām. Kāda negaidīta ziņa var tevi patīkami pārsteigt un iepriecināt.

Mežāzis

Šodien tev būs vēlme pēc sirsnīgas sarunas. Lielas kompānijas, visticamāk, tevi īpaši neinteresēs. Ja tomēr būsi cilvēku pulkā, spēsi atrast kādu, ar kuru varēsi dziļi un patiesi aprunāties. Ja biji cerējis uz palīdzību, iespējams, ne visi turēs savus solījumus. Tomēr tu ar visu veiksmīgi tiksi galā arī viens pats.

Ūdensvīrs

Šodien ir īstais brīdis pavadīt laiku ar draugiem un būt sabiedrībā. Tevi piesaistīs dažādi pasākumi, kultūras vai sabiedriskas aktivitātes. Mājas sēdēšana šodien var šķist nomācoša. Tajā pašā laikā esi uzmanīgs ar izdevumiem. Neiztērē visu uzreiz, nauda var noderēt vēlāk.

Zivis

Šodien lielākā daļa tavas uzmanības būs vērsta uz darbu. Iespējams, kāds lūgs tevi izdarīt kaut ko tādu, kas tev nešķitīs īpaši pievilcīgi vai motivējoši. Sarunas ar apkārtējiem var kļūt emocionālas un izsist tevi no līdzsvara. Kādā brīdī tu sajutīsi vēlmi pabūt vienatnē, atvilkt elpu un pārdomāt visu, kas notiek. Apkārtējā rosība un nemitīgā kustība tevi var mulsināt un radīt sajūtu, ka viss notiek par ātru. Diena prasa iekšēju mieru un nelielu atkāpšanos no ārējā trokšņa.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Kokteilis
Tikai četrām zodiaka zīmēm ir nevainojama muzikālā gaume: vai esi starp tām?
Kokteilis
TESTS. Izvēlies Ziemassvētku eglītes rotājumu, un mēs negaidīti precīzi atklāsim, ko tu no citiem klusībā slēp
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.