Horoskopi 29. decembrim. Šodien vari kļūt pārāk dāsns 0
Auns
Šodien tu sastapsies ar izvēli. Vai nu veltīt laiku savām lietām, vai pievērsties draugiem un radiem. Ja izvēlēsies cilvēkus sev apkārt, tu uzlabosi garastāvokli un gūsi patīkamas emocijas. Laiks kopā ar draugiem aizritēs patīkami. Dienas otrajā pusē ir piemērots brīdis, lai dotos iepirkties un atrastu ko skaistu.
Vērsis
Šī diena nav īpaši piemērota lieliem publiskiem pasākumiem. Ja tomēr nolemsi doties sabiedrībā, esi piesardzīgs ar finansēm. Tu vari kļūt pārāk dāsns, kas ietekmēs tavu budžetu. Dažiem var rasties neplānoti tēriņi. Tajā pašā laikā iespējams saņemt negaidītu naudas summu vai nelielu dāvanu darbā.
Dvīņi
Ne visas priekšniecības piezīmes šodien tev patiks. Darbā iespējamas izmaiņas, kas sākumā var mulsināt. Lai līdzsvarotu dienas sajūtas, dodies kopā ar partneri uz kādu izklaidējošu vietu. Tas jums abiem nāks par labu. Šī diena ir arī piemērota kopīgiem pirkumiem. Brīvajiem Dvīņiem ir iespēja iepazīties ar kādu interesantu cilvēku.
Vēzis
Šodien domās vari aizceļot tālu prom un gribēsi sapņot par ceļojumiem vai svešām zemēm. Tajā pašā laikā realitātē būs daudz mājas darbu un rūpju. Tas nemaz nav slikti, jo iespējamas arī pozitīvas pārmaiņas. Šī diena ir piemērota, lai atbrīvotos no liekām mantām. Tas palīdzēs ienest svaigu enerģiju un laimi jaunajā gadā.
Lauva
Attiecībās ar draugiem var notikt pārmaiņas. Šodien labāk izvēlēties mierīgu vidi un nelielu kompāniju. Vakarā pievērs uzmanību ģimenei vai bērniem. Brīvajiem Lauvām būs iespēja iepazīties ar kādu jaunu cilvēku, iespējams, tieši internetā. Svarīgi ieklausīties sevī un uzticēties savai sajūtai.
Jaunava
Šodien visticamāk pievērsīsies saimnieciskām lietām vai darba pienākumiem. Dienas laikā izdosies daudz paveikt. Iespējams, darbā tiks ieviestas pārmaiņas, kurām būs nepieciešams laiks, lai pierastu. Kāds no tuviniekiem sniegs tev palīdzīgu roku. Ieteicams rūpīgi plānot tēriņus, jo ne viss, ko nopirksi, patiešām būs tev vajadzīgs.
Svari
Šodien tu vari mainīt savu pieeju saimnieciskām lietām vai darba pienākumiem. Dažas pārmaiņas var nākt arī no ārpuses, un tas liks tev pielāgoties. Komunikācija šodien būs īpaši veiksmīga, it īpaši draudzīgā vai romantiskā gaisotnē. Sarunas var nest daudz pozitīva un pat iedvesmot turpmākajai rīcībai.
Skorpions
Šī diena ir lieliski piemērota jebkāda veida sagatavošanas darbiem. Tu vari pārdomāt svētku ēdienkarti, iegādāties produktus, rotājumus vai izvēlēties virzienu ceļojumam nākotnē. Ir vērts padomāt arī par to, kā Jaungada naktī justies labi gan fiziski, gan emocionāli. Mājas rotāšanā mēģini ieviest ko jaunu un neierastu, kas uzlabos noskaņojumu.
Strēlnieks
Tu šodien būsi iniciators un aktīvi virzīsi dažādas lietas uz priekšu. Ja vēlies kādu uzaicināt uz Jaungada svinībām, šodien ir piemērots brīdis to izdarīt. Dienas gaita būs labvēlīga sirsnīgām sarunām. Kāda negaidīta ziņa var tevi patīkami pārsteigt un iepriecināt.
Mežāzis
Šodien tev būs vēlme pēc sirsnīgas sarunas. Lielas kompānijas, visticamāk, tevi īpaši neinteresēs. Ja tomēr būsi cilvēku pulkā, spēsi atrast kādu, ar kuru varēsi dziļi un patiesi aprunāties. Ja biji cerējis uz palīdzību, iespējams, ne visi turēs savus solījumus. Tomēr tu ar visu veiksmīgi tiksi galā arī viens pats.
Ūdensvīrs
Šodien ir īstais brīdis pavadīt laiku ar draugiem un būt sabiedrībā. Tevi piesaistīs dažādi pasākumi, kultūras vai sabiedriskas aktivitātes. Mājas sēdēšana šodien var šķist nomācoša. Tajā pašā laikā esi uzmanīgs ar izdevumiem. Neiztērē visu uzreiz, nauda var noderēt vēlāk.
Zivis
Šodien lielākā daļa tavas uzmanības būs vērsta uz darbu. Iespējams, kāds lūgs tevi izdarīt kaut ko tādu, kas tev nešķitīs īpaši pievilcīgi vai motivējoši. Sarunas ar apkārtējiem var kļūt emocionālas un izsist tevi no līdzsvara. Kādā brīdī tu sajutīsi vēlmi pabūt vienatnē, atvilkt elpu un pārdomāt visu, kas notiek. Apkārtējā rosība un nemitīgā kustība tevi var mulsināt un radīt sajūtu, ka viss notiek par ātru. Diena prasa iekšēju mieru un nelielu atkāpšanos no ārējā trokšņa.