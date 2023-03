Valdis Lūriņš: “Man ir apnicis šis 100 dienu valdības ieskriešanās posms, es gribu redzēt kārtīgu spurtu!” Ieteikt







Aizvadītajās nedēļās medijos daudzviet rakstīja, analizēja, izteicās un komentēja, par Krišjāņa Kariņa jaunās valdības 100 dienām – kā ir veicies vecajiem ministriem, kā ieskrējušies jaunie, kā visi tikuši ar darbiem galā vai tikai ar tiem iepazinušies.

“Kā man ir apnicis šis 100 dienu valdības ieskriešanas posms – mēs mērojam šo distanci, veidojot atjaunoto Latvijas valsti, jau kopš 1991. gada. Sajūta tāda, ka katru reizi mēs sākam no kaut kāda nezināmā, no kaut kā jauna, it kā nebūtu, uz kā atsperties; ka nezinām, kas būtu atmetams, kas derīgs, ka virzāmies uz kaut ko pilnīgi nezināmu,” tik skarbs TV24 raidījumā ir Valdis Lūriņš, režisors.

Režisoru tāpat kā lielu daļu sabiedrības uztrauc tas, ka faktiski interese par to, kas tiek pieņemts, kā tas ietekmēs dzīvi, ir ļoti viduvēja.

“Tie cilvēki, kas pieņem šo programmu, kur virzīsies valsts, tie ir atbildīgi par tautas dzīvi, par dzīvošanu vienā noteiktā laika posmā, par kuru viņi ir uzņēmušies atbildību. Tāpēc man ir apnicis – gribu redzēt pamatīgu spurtu, nevis nepārtrauktu ieskriešanos,” tā par aizvadītās nedēļas ministru dižošanos ar paveiktajiem un plānotajiem darbiem izteicās Valdis Lūriņš.