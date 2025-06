Donalds Tramps un Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/Alex WROBLEWSKI and Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka viņš nožēlo, ka viņa tikšanās ar prezidentu Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā februāra beigās izgāja no kontroles, taču paskaidroja, ka viņa nepacietība panākt “konkrētus lēmumus” kara apstākļos noveda pie saasinātas konflikta situācijas, vēsta medijs POLITICO. Ukrainas prezidents intervijā norādīja, ka papildu ASV sankcijas pret Krieviju varētu piespiest Putinu iesaistīties miera sarunās.

“Mums vienkārši nav tik daudz laika dzīvē. Es gribēju konkrētus lēmumus,” Zelenskis sacīja intervijā mediju tīklam “Axel Springer Global Reporters”, kurā ietilpst arī POLITICO. “Mēs nevarējām pieņemt noteiktus lēmumus, ārkārtīgi svarīgus lēmumus. Es nezinu, vai Amerika bija gatava šos jautājumus risināt vai nē.

Man šis karš ir jāatrisina. Saprotiet – laiks ir ļoti svarīgs. Ne jau mans personīgais laiks, bet manas valsts laiks.”

Zelenskis arī atzina, ka viņam daudz labāk patikusi tikšanās aci pret aci ar Trampu divus mēnešus vēlāk – Pāvesta Franciska bēru laikā Vatikānā –, nekā neveiksmīgā vizīte Baltajā namā.

“Mēs varējām pārrunāt daudz vairāk nekā tajā otrajā tikšanās reizē, kura šķita kā mūžība,” sacīja Zelenskis, raksturojot Trampu kā “draudzīgu”.

Ukrainas prezidents ir centīgi strādājis, lai uzlabotu attiecības ar Trampu kopš tās neveiksmīgās tikšanās februārī. Galu galā abas valstis parakstīja ekonomisko vienošanos par Ukrainas retzemju minerālu kopīgu attīstību pēc kara, – paktu, kas iepriekš tika atlikts pēc neveiksmīgās vizītes Baltajā namā.

“Attiecības starp mūsu valstīm vairs nav tik nelīdzsvarotas kā iepriekš,” teica Zelenskis. “Šodien mums jādara viss iespējamais, lai nākamā tikšanās Ovālajā kabinetā būtu veiksmīga abām valstīm. No tā ir atkarīgas daudzu cilvēku dzīvības. No tā ir atkarīgs miers. No tā, vai Ukrainā būs drošība un miers, ir atkarīga daudzu Eiropas valstu stabilitāte un drošība.”

Pēc mēnešiem ilgiem mēģinājumiem piespiest Ukrainu piekrist miera līgumam, kas prasītu pastāvīgi atteikties no okupētajām teritorijām, Tramps sāk izrādīt jaunu gatavību ļaut karam turpināties. Tas, šķiet, ir atbildes solis uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina atteikšanos nopietni iesaistīties miera sarunās.

Tā kā Tramps, iespējams, pārdomā savu pieeju, Zelenskis aicina Balto namu saglabāt steidzamības sajūtu un palielināt spiedienu uz Maskavu.

“Ir svarīgi piemērot sankcijas. Mums nevajadzētu spēlēt pēc Putina noteikumiem. Ir svarīgi piemērot sankcijas un piespiest Putinu piekrist pamieram, lai mēs varētu runāt par kara izbeigšanu,” sacīja Zelenskis.

Nākamnedēļ viņam būs iespēja tieši uzrunāt Trampu G7 līderu samitā Kanādas Klinšu kalnos.

Intervijā Zelenskis uzsvēra, ka Tramps joprojām ir galvenā persona, kas var izbeigt karu, un aicināja prezidentu ļaut virzīties uz priekšu ar sankciju likumprojektu.

“Sankciju spēks, cik spēcīgs būs šis sankciju saturs, ir atkarīgs no viņa,” sacīja Zelenskis. “No viņa ir atkarīgs arī tas, cik ātri lēmumi tiks pieņemti. Mēs, piemēram, neredzam nekādu pretestību no senatoru puses. Tieši pretēji – vairākums ir par.”

Tramps, tiekoties ar Mercu, sacīja, ka laika grafiks, kad viņam vajadzēs pastiprināt spiedienu uz Putinu, “ir viņa galvā” – izteikums, kas, pēc Zelenska teiktā, dod cerību, ka viņa pieprasītais spiediens no ASV puses tomēr varētu pienākt.

“Es ļoti ceru, ka prezidents Tramps pie šī pieturēsies,” sacīja Zelenskis. “Runa nav tikai par to, ka viņš priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja izbeigt karu. Runa ir par viņa personību – un ņemsim vērā arī viņa vecumu –, es domāju, ka viņam tas ir svarīgi, un es ceru, ka viņam ir svarīgi izbeigt šo karu. Viņš par to ir bieži runājis, viņš ir atkārtojis daudzas reizes, ka izbeigs slepkavošanu.”