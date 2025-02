Foto: Zane Bitere/LETA

"Mani piekāva un puspliku izmeta no mašīnas!" Policija Kuldīgas novadā piedalās šova cienīgā meklēšanā ar negaidītu iznākumu







Vakar Valsts policijas un Kuldīgas novada pašvaldības policijas amatpersonas ar droniem bija iesaistītas vīrieša meklēšanas pasākumos, jo sākotnējā informācija liecināja, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī un tai draud briesmas. Meklēšanā iesaistīti arī vīrieša tuvinieki, kuri ar automašīnām apbraukāja tuvāko apkārtni. Vēlāk kļuva zināms, ka vīrietim nekas nekaiš un viņš laiku izvēlējās pavadīt citādāk, nevēloties par to teikt dzīvesbiedrei. Pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par nepatiesa notikuma inscenēšanu, vēsta Valsts policija.

19. februārī ap pulksten 19.50 Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novadā piekauts un izmests no automašīnas ārpus apdzīvotas vietas uz grantēta ceļa kāds vīrietis, kura atrašanās vieta šobrīd nav zināma. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, sastapa vīrieša tuviniekus, kuri norādīja, ka vīrieša atrašanā vieta nav zināma, telefons viņam ir līdzi, bet uz zvaniem viņš neatbild. Sarunas laikā noskaidrots, ka vīrietim neesot cepures, cimdu un virsjakas.

Uzsākot personas meklēšanas pasākumus, tika piesaistīta Kuldīgas novada pašvaldības policija, kuri ar bezpilota gaisa kuģi jeb dronu veica personas meklēšanu Kuldīgas novada Pelču pagasta apkārtnē. Tāpat arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas arī ar dronu veica personas meklēšanu Kuldīgas novada, Pelču pagasta apkārtnē.

Vīrieša meklēšanā bija piesaistīti vairāki vīrieša radinieki un paziņas, kuri ar automašīnām apbraukāja tuvāko apkārtni. Meklēšana rezultējās ar informāciju, ka vīrietim nekas nekaiš – viņš atradās publiskā vietā Kuldīgā, kur lietoja alkoholiskos dzērienus, pēc kā pats pārradās mājās.

Valsts policijas amatpersonas veica alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatējot, ka viņš atradies 4,69 promiļu reibumā. Samelojis viņš bija tāpēc, ka nevēlējies, lai dzīvesbiedre zina viņa patieso atrašanās vietu un to, ar ko viņš pavada laiku.

Valsts policijā pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā dēļ policijas, darbinieki atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tiek iesaistīts reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu.

Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, par informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā dēļ ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, robežsardzes vai Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tiek iesaistīts reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 35 – 210 eiro.

Valsts policija atgādina, ka, iespējams, brīdī, kad operatīvie dienesti tiek novirzīti uz šādiem viltus izsaukumiem, viņu palīdzība ir nepieciešama citviet.