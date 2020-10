Krišjānis Kariņš Foto: Paula Čurkste/LETA

"Mani sāk uztraukt, ka plāns Covid-19 ierobežošanai nav saprotams," Kariņš pauž bažas





Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) ir bažas, ka Covid-19 ierobežošanas plāns nav saprotams.

Piektdien atklājot valdības sēdi, kurā ministri lemj par jaunu ierobežojumu ieviešanu, premjers atzina, ka divas nedēļas Krīzes vadības padomes sēdē tika dzirdēts, ka Covid-19 ierobežošanā nekas īpašs neesot jādara, tomēr tagad Veselības ministrija piedāvā ieviest jaunus ierobežojumus.

“Mani sāk uztraukt, ka plāns [Covid-19 ierobežošanai] nav saprotams,” piebilda Kariņš.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 250 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Tāpat pagājušajā diennaktī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecumā no 55 līdz 60 gadiem.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā inficēšanās laboratoriski apstiprināta 4208 personām, bet 1357 personām apstiprināta izveseļošanās.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 17, bet no tām izrakstīti astoņi Covid-19 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 113 saslimušie, no kuriem 103 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet desmit – ar smagu slimības gaitu.