Par kādu maksu nopērkami respiratori, higiēnas un vairākkārt lietojamās maskas





Respiratori, higiēnas un vairākkārt lietojamās maskas Latvijā tirdzniecības vietās pieejamas par maksu no 0,17 eiro līdz 15 eiro par vienu vienību, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) monitoringa rezultāti oktobrī.

Centrā norādīja, ka, salīdzinot ar pavasari, kad sākās monitorings, cenas ir nedaudz samazinājušās, vienlaikus būtiski pieaugot gan vienreiz lietojamo, gan vairākkārt lietojamo sejas aizsargmasku piedāvājumam.

Piemēram, respiratori monitoringa sākumā praktiski bija nepieejami, bet pašlaik to piedāvājums paplašinās. Arī cenu diapazons ir ļoti plašs – no 0,17 eiro, pārsvarā vienreiz lietojamām maskām, līdz 15 eiro par vairakkārt lietojamajām maskām.

Respiratori pārsvarā pieejami FFP2 klases – 17 gadījumos no 22, savukārt no 33 higiēniskajam sejas maskām 19 ir vairākkārt lietojamās sejas maskas, pārsvarā Latvijas ražotāju izgatavotas, bet pārējās 14 ir vienreiz lietojamās higiēniskās sejas maskas, kas ir līdzīgas medicīniskajām maskām.

Cenu diapazons respiratoriem no diviem eiro līdz 8,9 eiro gabalā, vienreiz lietojamām higiēniskajām maskām – no 0,18 eiro līdz 0,9 eiro, bet vairākkārt lietojamām sejas maskām – no 0,5 eiro līdz 10 eiro gabalā. Liela daļa vairāk lietojamo masku cena ir pārsvarā līdz četriem eiro gabalā. Medicīniskajām maskām cena ir no 0,43 eiro līdz 0,9 eiro gabalā.

PTAC direktore Baiba Vītoliņa norādīja, ka cenu monitoringā iegūtā informācija liecina, ka ir plaši pieejamas dažāda veida sejas maskas par dažādām cenām, tomēr ir svarīgi arī mainīt sabiedrības ieradumus masku lietošanā. “Tāpat kā, dodoties ārpus mājas, somā līdzi ņemam maku un iepirkumu maisiņu, tagad obligāta ir arī tīra un lietošanai gatava sejas maska,” viņa sacīja.

PTAC monitoringā apsekojis 71 tirdzniecības vietu. Apsekojumā fiksēti 22 respiratoru, 33 higiēniskās masku un 12 medicīniskās masku modeļi.