Kadrs no seriāla “Lielā”. Publicitātes foto

Marta Elīna Martinsone, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Esmu pietiekami veca, lai atcerētos to, ar kādu sajūsmu Latvijā tika uzņemti pirmie televīzijas seriāli.

Stāsts par Donu Beižu daudzām mazām meitenēm radīja visai izkropļotus uzskatus par seksualitāti, kamēr seriāli par dažādām Marijām mācīja, ka naivas, skaistas un nabadzīgas sievietes vienmēr izglābs kāds vīrietis ar izteiksmīgu žokli.

Pirmā saskarsme ar to, ka seriāls var būt mākslinieciski augstvērtīgs un atstāt iespaidu uz visu dzīvi, bija Deivida Linča “Tvinpīka”, ko reizi nedēļā rādīja krievu TV kanāls.

Par spīti tam, ka murgi par Bobu man rādījās vēl ilgi, nevienu sēriju nelaidu garām.

Tagad seriāli ir kļuvuši par atsevišķu pasauli, kas brīvi konkurē ar “lielo kino”. Turklāt, ņemot vērā to, ka kinoteātru darbība šobrīd ir stingri ierobežota sanitārā protokola prasību dēļ, seriāli ir ideāls laika kavēklis apstākļos, kad dzīves mirkļbirka ir #paliecmājās.

Iemīļotiem seriāliem – jaunas sezonas

Straumēšanas vietnē “Netflix” nesen ir iznākušas jaunas sezonas diviem lieliskiem seriāliem – “Pēc Dzīves” (After Life) un “Tu man esi miris” (Dead to Me). Abi runā par sērām un to, kā tikt pāri sāpēm.

Britu komiķa Rikija Džervaisa “Pēc Dzīves” ir melnā komēdija, kuras galvenais varonis Tonijs nespēj pieņemt sievas pēkšņo nāvi un atgrūž visus, kuri mēģina viņam palīdzēt.

Džervaiss šajā seriālā apvieno savu skarbo humora izjūtu ar plašu dramatiskā aktiera amplitūdu, radot aizkustinošu un patiesu stāstu par to, cik grūti ir tikt galā ar zaudējuma sāpēm.

Turpretim “Tu man esi miris” galvenā varone Džena (Kristīna Eplgeita) dažādos veidos cenšas tikt pāri vīra nāvei. Grupu terapijā viņa iepazīstas ar Džūdiju, un abas sievietes iedraudzējas.

Taču Džūdija glabā daudz noslēpumu, tāpēc seriāls sevī apvieno gan komēdiju, gan drāmu, gan trilleri.

Vēl viens ilgi gaidīts notikums ir melnā humora trillera “Nogalināt Ievu” (Killing Eve)* trešā sezona.

Pievilcīgā pasūtījumu slepkava Vilanelle ir atgriezusies, un mēs uzzinām arvien vairāk par viņas izcelsmi, kā arī, protams, turpinās izmeklēšanas process, lai atklātu organizētās noziedzības apvienības “Divpadsmit” plānus.

Seriāls izceļas ar skaistām lokācijām (veids, kā ceļot, nepametot savu viesistabu?), dizaineru kostīmiem un, protams, abu galveno lomu atveidotāju savstarpējo saspēli.

Jaunas sezonas ir arī tādiem jau pazīstamiem seriāliem kā HBO “Rietumu pasaule” (Westworld), par kuru gan seriāla fanu atsauksmes ir dažādas, un lielākoties figurē apjukums par to, kas īsti notiek.

CBS: ALL ACCESS politiskā satīra “Labā cīņa” (The Good Fight) turpina griezīgi analizēt Trampa Amerikas problēmas caur advokātu biroja ikdienu. Seriāls nesen nonāca ziņu virsrakstos ar to, ka tika cenzēts, jo CBS neatļāva iekļaut kritisku animācijas skeču par Ķīnas – cik ironiski! – cenzūru**.

Jaunie seriāli

Aplūkojot jauno seriālu piedāvājumu, saprotu, ka visus aprakstīt un kur nu vēl noskatīties nav iespējams. “Netflix” piedāvā slavenā režisora Damjēna Šazela (“Atsitiens”, “La La Land: Kalifornijas sapņi”) veidoto “The Eddy”, kas stāsta par džeza kluba īpašnieku Parīzē, kurš cīnās par to, kā noturēt savu biznesu.

Režisors, kurš pazīstams kā džeza mūzikas fanāts, lielu nozīmi seriālā pievērš tieši mūzikai un tam, ka džezs ir kaislība un dzīvesveids.

Toties brīnišķīgā Mindija Kelinga (The Mindy Project) ir radījusi jaunu komēdijseriālu “Es nekad neesmu…” (Never Have I ever) par indiešu–amerikāņu meiteni Devi, kurš balstīts pašas autores bērnības atmiņās.

Kelingas humora izjūta ir atbruņojoša, un viņa precīzi prot radīt izcili neērtas situācijas un atrast tajās ko aizkustinošu. Turpretī kulta seriāla “Ofiss” (The Office) fanus NO 29. maija gaida jauns tā veidotāju veikums – “Kosmosa bruņotie spēki” (Space Force) ar Stīvu Karelu galvenajā lomā.

Šoreiz Karela varonim būs jāvada kas vairāk par biroju – viņam tiek uzticēts izveidot ASV Kosmosa bruņotos spēkus. Aktieru ansamblis ir iespaidīgs un vieš cerības, ka gaidāms kas tikpat iespaidīgs.

Plašs ir arī straumēšanas platformas “Hulu” piedāvājums. 15. maijā gaidāma pirmizrāde seriālam “Lielā” (The Great), ko piedāvā filmas “Favorīte” (The Favorite) scenārija autori.

Arī šoreiz vēsturiski fakti ir sajaukti ar absurdi komiskām epizodēm un melnu ironiju. 18. gadsimts, Austrija. Meitene, vārdā Katrīna tiek izprecināta Krievijas imperatoram Pēterim III. Taču Katrīna ir pārāk neatkarīga un ambicioza, lai būtu tikai sieva.

Kadrs no seriāla “Misis Amerika”. Publicitātes foto

Toties FX jaunais seriāls, kas pieejams “Hulu” – “Misis Amerika” (Mrs. America) lepojas ar izcilu aktrišu ansambli – Keita Blānšeta, Rouza Bairna un Elizabete Benksa.

Patiesos notikumos balstītais seriāls stāsta par ASV pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, kad sieviešu tiesību aktīvistes cīnījās par likumu izmaiņām, kas paredzētu dzimumu līdztiesību, taču konservatīvā aktīviste Filisa Šlaflija kļuva par negaidītu pretinieci.

Izcili aktierdarbi un ieskats nozīmīgos vēstures notikumos.

Mūzikas mīļotājiem “Hulu” pieejami divi seriāli – “Augstākā precizitāte” (High Fidelity), kas balstīts populārajā Nika Hornbija romānā un 2000. gada romantiskajā komēdijā ar tādu pašu nosaukumu.

Šoreiz plašu veikala īpašnieces un melomānes lomā redzēsim Zoī Kravicu. Turpretim “Zūijas neparastā pleiliste” (Zoey’s extraordinary playlist) ir ļoti dīvaina NBC komēdija, kas skatāma “Hulu” – galvenā varone dīvaina notikuma rezultātā iegūst spēju dzirdēt citu cilvēku domas un emocijas caur… dziesmām.

Seko visai vājprātīgi mūziklu stila numuri ar populārām dziesmām no dažādiem laikmetiem. Šis ir tik – nebaidīšos no šī vārda – “sviestains” koncepts, ka iesaku seriālu tiem, kuri alkst pēc kaut kā, ko skatoties, var atslēgt smadzenes un nedomāt.

Savukārt HBO jaunākais un dīvainākais piedāvājums ir seriāls “SKRIEN” (RUN), kura galvenā varone Rūbija pavisam parastā dienā piepeši saņem īsziņu “SKRIEN” un pēc smagām pārdomām atbild ar to pašu.

Rūbija pamet savu dzīvi un aizbēg, lai vilcienā satiktu savu seno mīlestību Billiju, kurš viņai šo ziņu ir atrakstījis.

Pamazām uzzinām par abu varoņu pagātni un to, kāpēc tieši tagad, pēc tik daudziem gadiem, Rūbija uz šo īsziņu beidzot ir atbildējusi.

Vēl no HBO piedāvājuma jāizceļ Armando Januči satīriskā zinātniskās fantastikas komēdija “Avēnija 5” (Avenue 5) ar Hjū Loriju galvenajā lomā, kā arī Kristālas Mozelles režisētais seriāls “Betija” (Betty), kas seko viņas filmas “Skeita virtuve” (Skate Kitchen, 2018) varonēm – meiteņu bandai, kuru dzīves grozās ap viņu skrituļdēļiem.

Miniseriāli vienam vai diviem vakariem

Mans personīgais favorīts miniseriālu vidū ir jaunās īru rakstnieces Sallijas Rūnijas romāna “Normāli cilvēki” (Normal people) ekranizācija 12 sērijās.

Mariannas un Konela mīlasstāsts sākas vidusskolā, un tas pats par sevi ir ļoti netipisks. Gadiem ejot, abi kļūst par draugiem, šķiras un satiekas atkal. Taču abus vieno kas neizskaidrojams.

Šis ir dziļi intīms un saldsērīgs stāsts par mīlestību, nespēju atklāties un ģimenes traumu atstāto iespaidu visas dzīves garumā. Lieliska romāna lieliska ekranizācija. Šis BBC THREE miniseriāls arī pie-ejams “Hulu”.

“Hulu” piedāvā vēl viena bestsellera – Selestes Ng romāna “Izkaisītās dzirksteles” (Little Fires Everywhere) – ekranizāciju ar Rīzu Viterspūnu un Keriju Vašingtoni galvenajās lomās.

Divu ģimeņu drāma sevī ievij gan detektīvstāstu, gan neglaimojošu ASV turīgās vidusšķiras portretu, liekot aizdomāties par to, ko sevī ietver t. s. “baltā privilēģija” (white privilege).

Sociāla drāma, kas ļauj uzmirdzēt Vašingtonei (seriāla “Skandāls” faniem labi zināmā Olīvijas Poupas lomas atveidotāja) un Viterspūnai netipiski nepatīkamā lomā.

Kadrs no seriāla “Holivuda”. Publicitātes foto

Bet “Netflix” Raiena Mērfija (“Radīti skatuvei”, “Amerikāņu šausmu stāsts” u. c.) faniem piedāvā alternatīvu versiju par Holivudas vēsturi tās “zelta laikmetā” pēc Otrā pasaules kara – “Holivuda” (Hollywood).

Miniseriālā mijas reāli vēsturiski tēli (Rods Hadsons, Vivjena Lī) ar izdomātiem. Lai arī vizuāli “Holivuda” ir baudāms darbs visiem vecās Holivudas mīļotājiem, pārsaldinātais sižets, kas krasi kontrastē ar vēsturisko patiesību, kļūst mazliet kaitinošs.

Kā redzat, ir gana daudz jaunu seriālu, kuru varoņus iemīļot un kuriem just līdzi. Atliek tikai izvēlēties!

* BBC AMERICA seriāla pirmās divas sezonas pieejamas “Hulu”, bet jaunākā – “AMC”.

** https://www.nytimes.com/2019/05/07/arts/television/cbs-good-fight-chinese-censorship.html