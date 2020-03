Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas īpašnieks Marks Kjūbans, kā arī spēlētāji Luka Dončičs un Dvaits Pauels, ziedojuši pusmiljonu ASV dolāru veselības aprūpes darbiniekiem, kuri piedalās cīņā ar koronavīrusu.

Ziedojums nonāks divu veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem un tā mērķis ir finansiāla palīdzība viņu bērnu aprūpē laikā, kad jāpilda savi darba pienākumi.

“Nekad nevar būt par maz pateicības tiem veselības aprūpes darbiniekiem, kuri šobrīd pacientu intereses stāda augstāk par savējām. Esmu pateicīgs Lukam un Dvaitam par palīdzību atbalstā tiem, kuri dara visu, lai mūsu sabiedrība ir vesela,” pauž Kjūbans.

@luka7doncic and @DwightPowell33 took the lead on this. 🙏🙏🙏 https://t.co/eONShnHgY6

— Mark Cuban (@mcuban) March 20, 2020