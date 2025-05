Foto. pexels.com/Kübra Kuzu

Medicīnas katastrofa: Nīderlandē tūkstošiem bērnu var būt kopīgs tēvs. Kā kaut ko tādu varēja pieļaut?







Saskaņā ar Nīderlandes ginekoloģijas un dzemdniecības organizācijas datiem atklāts, ka vismaz 85 spermas donori katrs kļuvis par bioloģisko tēvu vairāk nekā 25 bērniem, vēsta “The Guardian”.

Šie pārkāpumi tika atklāti, pateicoties jaunas reģistrācijas sistēmas ieviešanai, kas atklāja, ka klīnikas, kas specializējas neauglības ārstēšanā, gadiem ilgi nav ievērojušas noteikumus par spermas donoru izmantošanu.

Dažas klīnikas apzināti izmantojušas viena donora spermu ievērojami vairāk reižu, nekā atļauts, nereti bez dokumentācijas vai bez pašu donoru ziņas.

Turklāt daudzi donori nodevuši spermu dažādās klīnikās, kas ir pretrunā ar likumu.

“Tā saukto “masu donoru” skaitam vajadzētu būt nullei. Mēs atzīstam pieļautās kļūdas un vēlamies lūgt sabiedrības piedošanu,” norādījusi ginekoloģe Marike Šonemberga.

Jau 1992.gadā Nīderlandē tika pieņemts likums, kura mērķis ir samazināt netīša incesta un radniecīgas krustošanas risku. Tas paredz, ka no viena donora nedrīkst piedzimt vairāk par 25 bērniem.

Tomēr stingrie konfidencialitātes likumi ilgu laiku apgrūtināja šī ierobežojuma ieviešanu praksē.

2018. gadā šis limits tika samazināts līdz 12 bērniem, taču efektīvu kontroli bija iespējams nodrošināt tikai sākot ar 2025. gada aprīli, kad tika ieviests valsts donoru un māšu reģistrs, izmantojot kodu sistēmu.

„Pirmo reizi mums ir precīzi dati par to, cik bērnu dzimuši no viena donora. Kopš 2004. gada, kad tika atcelta donoru anonimitāte, kļuva skaidrs, ka valstī ir vismaz 85 tā dēvētie masveida donori, no kuriem katrs ir kļuvis par bioloģisko tēvu vismaz 25 bērniem,” papildināja Šonemberga.

Lielākajai daļai šo donoru ir no 26 līdz 40 bioloģisko bērnu, taču dažiem – pat 50 līdz 75.

No viņiem vismaz 10 ir reproduktīvās medicīnas ārsti.

Visplašāko rezonansi izraisījis Džonatans Jakobs Meijers, Netflix dokumentālās filmas „Vīrietis ar 1000 bērniem” varonis, kurš oficiāli ir vismaz 550 bērnu tēvs dažādās valstīs, no kuriem vairāk nekā simts bērni tika ieņemti Nīderlandes klīnikās.

Tiss van der Mērs no fonda, kas atbalsta bioloģisko vecāku meklēšanu, šo situāciju nosaucis par „medicīnisku katastrofu”.

Viņš uzsver, ka šobrīd Nīderlandē ir vismaz 3000 bērnu, kuriem ir 25 vai vairāk pusbrāļu un pusmāsu pa tēva līniju.

Šāda situācija rada ne tikai emocionālu slogu gan bērniem, gan pašiem donoriem, bet var novest pie neplānotiem romantiskiem sakariem starp pusbrāļiem un pusmāsām. Viņaprāt, tas nozīmē, ka jau tuvākajā nākotnē pirms attiecību uzsākšanas par neatņemamu sastāvdaļu varētu kļūt DNS testa veikšana.