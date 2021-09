Publicitātes foto

Medikamentu ražotāji iesaka veidot pacientiem un valstij izdevīgāku zāļu cenu politiku Ieteikt







Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (turpmāk – SIFFA) piedāvā uzlabot sistēmu, kā pacientiem piedāvā kompensējamos medikamentus, kā arī ierobežot iespējamo piecenojumu recepšu zālēm, lai ieguvēji būtu gan pacienti, gan ārsti, gan arī valsts. SIFFA vērš uzmanību uz to, ka, mainoties izrakstīto zāļu nosaukumam, ievērojami samazinās pacientu līdzestība ārstēšanas procesā.

SIFFA ir veikusi 1. aprīļa reformas ietekmes novērtējumu, kurā secināts, ka periodā pēc 2020. gada 1. aprīļa 180 medikamentu (-11%) ir svītroti no kompensējamo zāļu saraksta (turpmāk – KZS) un šajā periodā 144 jauni medikamenti ir iekļauti KZS, tātad kopējā KZS medikamentu skaita dinamika ir negatīva: -36.

“Būtiski, ka daudzus plaši lietotus medikamentus, kas svītroti no KZS, pacient turpina iegādāties par pilnu maksu, tātad tieši sistēmas maiņas rezultātā medikamenti pameta KZS. Papildus tam esam secinājuši, ka, lai gan pacientu līdzmaksājumi ir samazinājušies, bet naudas apjoms, ko pacienti maksā no savas kabatas, ir palicis praktiski iepriekšējā līmenī un, jo sevišķi būtiski, ka sirds asinsvadu slimību pacienti vairāk zāles pērk par pilnu maksu,” norāda SIFFA direktors Valters Bolēvics.

Turklāt SIFFA aprēķini liecina, ka vairāk nekā puse kompensācijas sistēmā pārdoto medikamentu var pamest Latvijas tirgu, jo to pārdošana nepārsniedz 50 tūkstošus eiro gadā, jo pie šī sliekšņa ražotāji var sākt apsvērt pārdošanas pārtraukšanu Latvijā. “Papildus uzturēšanas maksai KZS un regulārajiem izdevumiem saistībā ar medikamenta reģistrācijas uzturēšanu, ir vēl arī izdevumi, piemēram, piegādes organizēšana u.c.

Latvijas KZS ietvaros 2020.gadā tika pārdoti ap 2100 medikamentu nosaukumu, no tiem 1200 nosaukumiem (56%!) apgrozījums nepārsniedza 50 tūkstošu eiro robežu. Svarīgi atzīmēt – jo mazāk produktu paliek tirgū, jo lielāks medikamenta nepieejamības risks un otrkārt, samazinoties konkurencei, tiek palielināta zāļu cena, kas arī tika novērots mūsu pārskata ietvaros,” saka Bolēvics.

Pēc SIFFA ieskatiem, reformas ietvaros ir piemirstas pacientu tiesības izvēlēties, un norāda, ka praktiski visās ES valstīs pacienti aptiekā var izvēlēties konkrētas zāles, piemaksājot starpību līdz references cenai.

SIFFA situācijas uzlabošanai izsaka vairākus priekšlikumus. Tiek ieteikts nodrošināt iespēju aptiekā izsniegt jebkuras no zālēm, ne tikai lētākās, bet jebkuras, kas iekļautas KZS. Atļaut izsniegt zāles, ja zāļu cenu starpība ir 0,71EUR robežās vai + 2% robežās no references cenas, pacientam piemaksājot starpību. Tāpat SIFFA iesaka noteikt, ka kompensējamās bāzes cenas uz laiku var tikt pielīdzinātas līdz references cenas līmenim, proti, ja ražotājs uz laiku ir gatavs piegādāt medikamentu par lētāko cenu, tad arī attiecīgi iekļaut to KZS.

Tāpat SIFFA iesaka noteikt vienādu piecenojumu visām recepšu zālēm, jo pašreiz izveidojusies situācija, ka zāļu lieltirgotājs un aptieka nosaka recepšu medikamentiem nesamērīgi augstu piecenojumu, padarot zāles pacientiem nepieejamas un panākot, ka Latvijā recepšu medikamenti ir ievērojami dārgāki nekā kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, lai gan ražotājs tās piegādā par vienādām vai līdzīgām cenām.

“Ar šīm piedāvātajām izmaiņām iegūst visas iesaistītās puses: pacients, ārsts, farmaceits un ražotājs, kā arī valsts iestādes. Pacientam kompensācijas nosacījumi būtu saprotamāki un zāļu pieejamība uzlabotos, tiktu novērsta cenu atšķirība kompensācijas sistēmā un ārpus tās. Ārstu, farmaceitu uzmanība netiktu novērsta no galvenā uzdevuma ārstēt pacientus. Ražotājs varētu labāk plānot piegādes un darbības vide būtu paredzamāka.

Savukārt valsts iestādēm samazinātos administratīvais slogs, apstrādājot daudzos ražotāju pieteikumus un izdodot lēmumus par zāļu cenu izmaiņām, nebūtu jāuzklausa sūdzības par zāļu pieejamības problēmām un neskaidrībām sistēmā,” uzsver SIFFA direktors