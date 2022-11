Vakcinācijas. Ilustratīvs attēls. Foto: Africa Studio/SHUTTERSTOCK

Mediķim par fiktīvu vakcināciju piespriež jau izciesto cietumsodu







Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi jau izciestu cietumsodu un naudas sodu divām personām, tostarp mediķim, lietā par fiktīvu vakcināciju pret Covid-19, liecina publiski pieejamais tiesas spriedums.

Apsūdzētie jau bija ar prokuratūru vienojušies par vainas atzīšanu un sodu.

Tiesa mediķim piemēroja brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem un vienu dienu, tomēr cietumā nebūs jāiet, jo soda termiņā ieskaitīts iepriekš aizturēšanā un apcietinājumā pavadītais laiks. Otrai apsūdzētajai personai piemērots 2000 eiro naudas sods.

No sprieduma izriet, ka ar naudas sodu sodītā persona 2022.gada janvāra beigās uzzināja, ka viņam divi pazīstami cilvēki nevēlas veikt vakcināciju pret Covid-19, taču vēlas prettiesiski saņemt vakcinācijas sertifikātus.

Pēc tam, zinot, ka viņam pazīstams lietā apsūdzētais medicīnas darbinieks veic personu valsts apmaksātu vakcināciju, apsūdzētais vērsās pie šī darbinieka ar lūgumu, lai darbinieks, izmantojot savas pilnvaras, neveiktu minēto personu vakcināciju, bet rīkotos tā, lai vakcinācijas fakts kā noticis tiek reģistrēts Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā.

Mantkārīgu tieksmju vadīts, mediķis piekritis, ka par 250 eiro par katru personu ir gatavs šo lūgumu izpildīt. Apsūdzētais devis instrukcijas, ka abām personām būs jāierodas vakcinācijas punktā, kas izvietots kādā tirdzniecības centrā, un nauda jāatdod, to paslēpjot šokolādes tāfelītes iepakojumā.

Abas personas ieradās centrā, nodeva šokolādē paslēptos 500 eiro, savukārt mediķis veica prettiesiskas darbības, par kurām iepriekš bija vienojies.

No sprieduma izriet, ka pret fiktīvi vakcinētajiem kriminālprocess izbeigts daļā. Izbeigšanas iemesls gan spriedumā nav norādīts, tomēr Valsts policija iepriekš aicinājusi pretlikumīgās darbībās iesaistītos cilvēkus pašiem labprātīgi pieteikties policijā. Atkarībā no konkrētas situācijas tiks izvērtēta likumā paredzētā iespēja atbrīvot šādas personas no kriminālatbildības, toreiz solīja policija.

Jau ziņots, ka līdz šim vairākām personām, tostarp, mediķiem piespriesti nosacīti brīvības atņemšanas sodi lietās par iedzīvotāju fiktīvu vakcinēšanu pret Covid-19.