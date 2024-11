Mednieku savienība izdod “Pretošanās Rokasgrāmatu”

Latvijā tapusi pirmā Pretošanās rokasgrāmata iedzīvotājiem, kuras saturs balstīts uz Ukrainas pieredzi Krievijas īstenotā pilna apmēra kara laikā. Kā zināms, Ukrainas iedzīvotāju pretošanās bija izsķiroša jau Krievijas uzbrukuma pirmajās stundās. Viņu vidū bija arī mednieki ar ieročiem rokās. Tāpēc “Latvijas mednieku savienība” aicina atbalstīt Pretošanās rokasgrāmatas izdošanu, kura tiks nogādāta medniekiem visā Latvijā, sākot ar pierobežu.

Grāmatas autors Drošības un noturības speciālists, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Vitālijs Rakstiņš norāda, ka pirmie Rokasgrāmatu saņems medinieki, bet tās mērķautorija ir ikviens mūsu valstij lojāls Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas stiprināt valsts aizsardzības spējas un apgūt jaunas prasmes.

Nacionālās drošības likuma 25.1 pants nosaka iedzīvotāju pienākumus un tiesības kara gadījumā: pienākumi – pildīt NBS (t.sk. sabiedroto vienību) un citu atbildīgo dienestu uzdevumus; nesadarboties ar agresoru, izņemot gadījumus, kad atteikums sadarboties apdraud personas vai tās ģimenes locekļu dzīvību vai brīvību. Tiesības: izrādīt bruņotu pretošanos; sniegt atbalstu pretošanās kustībai; īstenot pilsonisko nepakļaušanos, pretdarbojoties nelikumīgām pārvaldes institūcijām un agresora bruņotām vienībām.

Valsts iedzīvotāji ir daļa no valsts aizsardzības sistēmas, bet tikai daļa no viņiem ir atbilstoši izglītoti un apmācīti. Lai skaidrotu pilsoņu lomu mūsdienu karadarbībā, nepieciešams definēt mērķus tiem, kuri nevar būt karavīri un zemessargi, bet ir gatavi sniegt atbalstu valsts aizsardzībai pretojoties nevardarbīgā veidā. Tiem lasītājiem, kuri saredzēs sevi kā daļu no pretošanās kustības vai atbalstītājiem, vajadzētu vērsties pie Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai saņemtu padziļinātu un pielāgotu apmācību.

Kā medijiem norādījis Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis, mednieki ir gatavi palīdzēt valstij nevis tikai ar vēlmi, bet reālām zināšanām, kā rīkoties. Tāpēc ir būtiski, ka ikvienam medniekam Latvijā ir pieejama Pretošanās rokasgrāmata. Mednieki, mednieku kolektīvi kā arī citi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties nepieciešamo eksemplāru skaitam, sazinoties ar Latvijas Mednieku savienību e-pastā: [email protected] (Jānis Zandbergs, valdes loceklis.)

Latvijas Mednieku savienība apvieno vairāk kā 9000 mednieku Latvijā kopīgai, organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. Aizsardzības ministrija un Latvijas Mednieku savienība 2017. gada 20. decembrī parakstīja vienošanos par sadarbību, lai veicinātu Latvijas mednieku iesaistīšanos valsts aizsardzības spēju pilnveidošanā, sniedzot atbalstu Aizsardzības ministrijai un tās padotības iestādēm. Vienošanās paredz, ka Aizsardzības ministrija un Latvijas Mednieku savienība, kopīgi sadarbojoties, veicina brīvprātīgu mednieku iesaistīšanos valsts aizsardzības stiprināšanā, organizējot reģionālus seminārus medniekiem par iespējām piedalīties valsts aizsardzībā, kā arī aktualitātēm valsts aizsardzības koncepta attīstībā. Ādažos regulāri notiek Latvijas Mednieku savienības un Nacionālo Bruņoto spēku tālšaušanas nodarbības. Mednieki piedalās arī vispārējās valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2024.”

Jānis Zandbergs

Latvijas Mednieku savienības valdes loceklis