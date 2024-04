Dmitrijs Medvedevs Foto. Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Medvedeva lielā mīlestība pret alkoholu ir apsmiekla objekts ne tikai Rietumos, bet pat Krievijā. Izrādās, ka viņa vīns "tek" caur Latviju







Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas eksports uz agresorvalsti nav samazinājies, taču ievērojami mainījusies tā struktūra. Tagad visu, kas nav aizliegts, no Eiropas ved pār Baltijas valstu robežām, tostarp īpaši lielos apjomos – alkoholu. Caur Latviju pēdējo divu gadu laikā vesta arī Dmitrija Medvedeva itāļu vīna darītavas produkcija, vēstīja TV3 raidījums “Nekā personīga”.

“Fattoria della Aiola” ir gleznains itāļu vīna un olīvkoku dārzs Toskānā. No šajā apkārtnē augušām vīnogām gatavoto vīnu drīkst saukt par īstu “chianti”. “Fattoria della Aiola” īpašums ir 100 hektārus plašs, vīnogulāji aizņem ap 30 no tiem. Taču idilliski skati vai lieliskas garšas notis nav iemesls, kādēļ 2017. gadā vīna dārzs kļuva slavena visā pasaulē.

Krievijas opozīcijas politiķis un aktīvists Aleksejs Navaļnijs publicēja vienu no savām slavenākajām izmeklēšanām “On vam ne Dimon”.

Tajā viņš parādīja, kā bijušais Krievijas prezidents, tobrīd premjers Dmitrijs Medvedevs valsts uzņēmumu vadībā bija iekārtojis savas uzticamības personas, no tiem aizpludinājis naudu ofšoros un sev sagādājis smalkus īpašumus.

Navaļnija atklātās shēmas centrā bija Medvedeva kursa biedrs Iļja Jeļisejevs. Tieši uz Jeļisejeva vārda reģistrēti īpašumi, tostarp mājas, kuras nevar nosaukt nekā citādāk kā pilis, bet kuru patiesais lietotājs ir Medvedevs. Arī Toskānas “Fattoria della Aiola”.

ALEKSEJS NAVAĻNIJS, Krievijas opozīcijas politiķis

Jūs jautāsiet – kāda gan itāļu vīna darītava bez savas villas? Lūk, tā ir, tieši jūsu acu priekšā. Tai pat ir savs nosaukums – Villa della Aiola, tā uzbūvēta 17.gadsimtā uz senas pils drupām. Tajā ir 30 istabas, kopējā platība – 1500 kvadrātmetri. Lūk tāda mājīga itāļu ligzdiņa tikusi premjerministram kopā ar miljonu kvadrātmetru Toskānas zemes.

Tagad Aleksejs Navaļnijs miris – visticamāk, nogalināts – Krievijas cietumā. Medvedevs ir Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks un caur viņu asiņainu karu uzsākusī valsts rietumiem izsaka visagresīvākos kodolkara draudus. Sociālajos tīklos Medvedevs Baltijas valstis sauc par Krievijas provincēm, draud Latvijas prezidentam Edgaram Rinkēvičam ar pakāršanu, izmēda Rietumu politiķus.

Baumas par Medvedeva pārlieku lielu mīlestību pret alkoholu ir apsmiekla objekts ne tikai Rietumos, bet par Krievijā. Taču sankcijas politiķi nav šķīrušas no viņa Toskānas vīna dārza “chianti”. Krievijas muitas deklarācijas rāda, ka pēdējo divu gadu laikā caur Latviju uz Maskavu šis vīns sūtīts vismaz četras reizes.

2022. gada jūnijā Krievijā deklarētas 18 pudeles “Fattoria Della Aiola” vīna. Kā to piegādātājs norādīts Salaspils loģistikas uzņēmums “Wellman Logistics”. Saņēmējs – Krievijas firma “Rue de Vin”, kas, kā vēsta izdevums “Insider”, arī saistīts ar Medvedeva uzticamības personu Jeļisejevu. Sūtījums nosaukts par paraugiem kvalitātes pārbaudei.

Mēnesi vēlāk caur Latviju ceļo vēl 11 pudeles vīna, atkal kā paraugi. Šoreiz to piegādātājs ir SIA “Lionwine”. Spriežot pēc firmas interneta mājaslapas tā vairumtirdzniecībā tirgo dažādus vīnus, norādīta arī adrese Rīgā. Adrese izskatās pamesta, lai gan blakus strādājoša uzņēmuma darbinieks saka, ka pāris reizes redzējis tur piebraucam mikroautobusus.

Uzņēmuma īpašnieks ir Vācijas pilsonis Aleksandrs Jusifovs. Latvijas “Lionwine” vīnu piegādā līdzīga nosaukuma kompānijai Krievijā. Pēdējo divu gadu laikā tā caur Latviju importējusi vīnu divu miljonu eiro vērtībā.

2022. gada oktobrī neliels tā paša itāļu vīna sūtījums Krievijā nonāca caur Lietuvu. Bet pagājušā gada janvārī – atkal caur Latviju. Šoreiz iesaistīts Ķekavas loģistikas centrs “MMD Serviss”.

2023. gada februārī reģistrēta pēdējā “Fattoria Della Aiola” vīna krava. Bet tā ir arī lielākā – 448 pudeles aptuveni sešu tūkstošu eiro vērtībā. Tāpat kā pirmajā gadījumā tā vesta caur “Wellman Logistics” noliktavu.

Kopš Navaļnija filmas publicēšanas Itāļu vīna darītavā notikušas izmaiņas. Tās prezidents ir Varrenti Alessandro – jurists, kurš Krievijā 2015. gadā Sanktpēterburgas juridiskajā forumā uzstājās ar lekciju par naudas mazgāšanas normu apiešanu. Foruma patrons bija Medvedevs.

Savukārt Jeļisejevs vairs neslēpjas un deklarējis, ka viņam pieder 10% vīna darītavas daļu. Pārējais paslēpts Kipras uzņēmumā “Dockell Limited”, kas pašlaik ir likvidācijas procesā. Kipras uzņēmumu reģistrā kā akcionārs norādīta firma “WDT Nominees Limited”. Tā deklarējusi, ka ir tikai nominālais īpašnieks, kam šo lomu uzdevis pildīt trasta fonds “Lydia”. Par šādu trastu ne Kipras, ne citos reģistros nekas nav atrodams. Itāļu prese vēsta, ka vīna darītavā aizvien par saimnieku sauc Jeļisejevu.

Medvedeva uzticamības personai Jeļisejevam piemērotas sankcijas ASV, Lielbritānijā, Ukrainā uz citur, bet ne Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka teorētiski uz Jeļisejeva vārda reģistrēto uzņēmumu darbība nav ierobežota, bet bankas, it īpaši Latvijā, maksājumus šādām firmām vai no tām atteiktos apkalpot.

MARTINS LAINE, Igaunijas “Delfi” pētnieciskais žurnālists

Mēs rakstījām par uzņēmumu, kas saistīts ar Oļegu Osinovski, ko, manuprāt, latvieši arī pazīst. Ar viņu saistīts uzņēmums no Krievijas eksportēja dzelzs rūdu, kas piederēja oligarham Ališeram Usmanovam. Tas bija milzu skandāls. Iemesls, kādēļ finālā šis bizness beidzās, bija ASV sankcijas, nevis Eiropas Savienības sankcijas.

“Wellman Logistics” apstiprina, ka tā noliktavā 2022. gada jūnijā un decembrī piegādāts “Fattoria Della Aiola” vīns muitas procedūru kārtošanai. Kopumā apstrādātas 630 pudeles.

Šis loģistikas uzņēmums ir daļa no Igaunijas holdinga, kas pieder uzņēmējam Ivo Tahkam.

IVO TAHKS, “Wellman Logistics” patiesā labuma guvējs

Mūsu loģistikas sistēmā tiek apstrādāts varbūt miljons dažāda alkohola pudeļu. Un mēs vispār nesazināmies ne ar ražotājiem, ne arī ar galapatērētājiem.

Mēs esam tikai loģistikas uzņēmums, un mēs sazināmies tikai ar ekspeditoriem. Ekspeditori ir tie, kas saņem pasūtījumus no klientiem, un klients var būt jebkurš un jebkur pasaulē. Ja jūs tagad sakāt, ka šis vīns nāk no Medvedeva uzņēmuma, tad nē, mēs to nezinām, mēs to nevaram zināt.

NP: Muitas deklarācijā ir norādīts jūsu uzņēmuma nosaukums, tāpēc mans jautājums ir, vai jūs arī pārbaudāt savus klientus un savu produkciju attiecībā uz izvairīšanos no sankcijām.

Protams, bet mēs, protams, to darām. Ir ļoti viegli noteikt, kurām precēm Eiropas Savienība piemēro sankcijas. Ir preču numerācija. Mēs nepārbaudām uzņēmumu īpašniekus, jo mēs ar viņiem vispār tieši nesazināmies. Tā nav mūsu darba joma. Katrā mūsu sūtījumā var būt piegādes 20 dažādiem uzņēmumiem. Tās var būt, piemēram, 10 pudeles vīna no viena uzņēmuma, 20 pudeles no otra un 1000 pudeles vīna no trešā uzņēmuma.

“Wellman” atteicās izpaust, kurš ekspeditors apstrādājis Medvedeva “chianti” un veicis maksājumus par tiem. Šī informācija esot konfidenciāla. Valsts uzņēmumu dienesta muita gan skaidro, ka pienākums ievērot sankcijas ir visiem uzņēmumiem, kas iesaistīti preču pārvietošanā.

Tahks Igaunijā ir pazīstams uzņēmējs. Pie turības tika ar ātro kredītu biznesu, ko pārdeva krievu miljonāram Oļegam Boiko. Sociālajos tīklos viņš pozē ar Ukrainas karogu, taču Igaunijā saņēmis pārmetumus, ka arī pēc kara sākuma turpina sava apakšveļas zīmola “BonBon” biznesu Krievijā.

MARTINS LAINE, Igaunijas “Delfi” pētnieciskais žurnālists

Tas ir diezgan populārs un veiksmīgs bizness. Viņi eksportē uz valstīm visā Eiropā, un vēsturiski viens no viņu galvenajiem tirgiem ir bijusi Krievija. 2023. gada sākumā Igaunijā bija neliels skandāls saistībā ar “BonBon”, jo atklājās, ka viņi atvēruši veikalu Sanktpēterburgā. Tolaik Ivo Tahks skaidroja, ka viņš savu “BonBon” biznesu Krievijā ir pārdevis.

Zīmola veikalos tiek pārdota Igaunijā ražota veļa. Un, kā liecina Igaunijas presē publicētas fotogrāfijas, arī Sanktpēterburgas veikalā tirgotajiem produktiem kā ražotājvalsts norādīta Igaunija.

Pēdējo divu gadu laikā caur uzņēmumu “Wellman Logistics” uz Krieviju eksportētas preces 112 miljonu ASV dolāru vērtībā. Lielākā daļa no kravām ir alkohols un sadzīves tehnika.

Saskaņā ar statistiku teju viss Eiropas alkohola eksports uz Krieviju notiek caur Latviju un Lietuvu. Tādēļ Latvija ir lielākais viskija eksportētājs uz Krieviju, bet attiecībā uz vīnu, apsteigusi pat Itāliju. Saskaņā ar Eiropas sankcijām, uz Krieviju nedrīkst vest alkoholu, kas dārgāks par 300 eiro pudelē, taču visu pārējo var tirgot bez ierobežojumiem.



JĀNIS ENDZIŅŠ, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs

Ir dzirdēti viedokļi, ka, piemēram, eksporta virziens, it īpaši ar alkoholu – pumpējam ārā no Krievijas valūtu, kas ir laba lieta no ekonomikas viedokļa, savukārt lai alkoholu viņi dzer pēc iespējas vairāk. Bet no otras puses raugoties, it īpaši attiecībā uz smalkiem dzērieniem, mēs eksportējam dzīvesveidu, kā viņi grib dzīvot. Tā tēma ir ļoti neviennozīmīga.

LTRK un citas uzņēmēju organizācijas mudina politiķus slēgt robežu preču apritei pavisam. Viņuprāt, tie, kas ētikas apsvērumu un sabiedrības spiediena rezultātā bija gatavi Krievijas tirgu pamest, to ir izdarījuši. Pārējie to brīvprātīgi neizdarīs.

JĀNIS ENDZIŅŠ, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs

Vai mēs esam gatavi tam brīdim, kad tas lēmums notiek otrā pusē? Proti, ja mēs šeit diskutējam visādās darba grupās, vai viskautko vajadzētu vai nevajadzētu ierobežot un kādas būs sekas, mūsu austrumu kaimiņš tos lēmumus pieņem ļoti vertikāli, ātri un dinamiski. Kas nozīmē, ka pastāv ļoti augsts risks, ka vienā dienā ar Kremļa lēmumu var būt vienkārši aizliegts jebkas.

“Wellman Logistics” ir arī LTRK biedrs. Kamera tāpat kā ar citiem saviem biedriem, kas turpina eksportēt uz Krieviju, plāno veikt pārrunas.

Latvijas Ārlietu ministrija neatklāj, vai Jeļisejeva iekļaušana Eiropas sankcijās ir apspriesta. Savukārt par to, vai Latvija varētu šādu soli rosināt, ministrija norādīja, ka tam būt vajadzīga pierādījumu bāze.