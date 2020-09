Megana Mārkla iet uz pilnu banku: pārtraukusi sadarbību ar princeses Diānas advokātu un noslēgusi līgumu ar viņa konkurentu

Saseksas hercogiene, prinča Harija sieva, bijusī amerikāņu aktrise Megana Mārkla. Foto: PA IMAGES/ SCANPIX/ LETA

Prinča Harija sieva Megana Mārkla turpina savu cīņu par taisnību, tiesājoties ar britu izdevējiem. Izrādās, ka viņa jau paspējusi pārtraukt sadarbību ar savu pirmo advokātu Deividu Šerbornu, kurš bija arī viņas mīļotā Harija mammas, princeses Diānas, juridiskais pārstāvis.

Tāpat viņš juridiski pārstāv tādas slavenības kā aktieri Džoniju Depu, ASV prezidentu Donaldu Trampu, dziedātāju Eltonu Džonu, futbolistu Deividu Bekhemu, modeli Keitu Mosu, aktrisi Keitu Vinsletu, mūziķi Miku Džegeru, aktieri Džūda Lovu un citus.

Izrādās, ka Megana pārtraukusi sadarbību ar Deividu pēc tam, kad šī gada maijā viņas intereses tiesā piedzīvoja zaudējumu pret izdevumu “Mail on Sunday” un aktrisei nācās izmaksāt aptuveni 69 000 eiro par tiesu izdevumiem.

Tagad Meganas intereses pārstāv advokāts Džastins Rašbruks, kurš ir Deivida Šerborna lielākais konkurents.

Zināms, ka Rašbruks jau paspējis piedalīties kādā tiesas sēdē kā Mārklas advokāts. Sēde notika vakardien Londonā un par tās galveno tēmu tika izvirzīts jautājums par nesen iznākušo grāmatu “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, kas stāsta par prinča Harija un Meganas Mārklas dzīvi. Izdevuma “Mail on Sunday” juristi centušies pierādīt, ka Megana ir sadarbojusies ar grāmatas autoriem – Omīdu Skobiju un Karolīnu Djurānu, un pati personīgi izpaudusi informāciju par sevi.

Savukārt Mārklas jaunais advokāts pastāvēja uz to, ka ne Megana, ne viņas vīrs nav autoriem snieguši nekādas intervijas vai nodevuši lietošanai nekādas intervijas vai privātās fotogrāfijas, kuras ir izmantotas grāmatas lappusēs. Nākošā tiesas sēde nozīmēta uz 2021.gada 11.janvāri.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.