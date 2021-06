Lielbritānijas karaliene Elizabete II

Megana Mārkla nobažījusies, ka pēc nesenajiem prinča Harija izteikumiem, karaliene varētu viņiem atņemt hercogu titulus







Megana Mārkla esot apņēmības pilna nezaudēt pārim piešķirtos Saseksas hercogu titulus, jo šobrīd viņa esot ļoti nobažījusies par to, ka pēc nesenajiem prinča Harija izteikumiem Opras Vinfrijas dokumentālās filmas sērijās un podkāstos, karaliskā ģimene tos varētu atņemt, ziņo izdevums “Express UK”.

Megana Mārkla šajās bažās dalījusies ar kādu savu draugu, kas šo informāciju vēlāk apstiprinājis žurnālam “Heat”. Viņa esot sacījusi, ka pēc tādiem vīra izteikumiem varot sākties “PR katastrofa” un 95 gadus vecā karaliene Elizabete II varētu nolemt hercogu titulus atņemt.

Viņa esot sacījusi: “Tev ir jāpiebremzē ar uzbrukumiem karaliskajai ģimenei! Tam var sekot ļoti nepatīkami pārsteigumi…”.

Šobrīd Megana un princis Harijs saņem daudz dažādus sadarbības piedāvājumus un lielā mērā tas vēl aizvien ir tāpēc, ka viņiem ir hercogu tituli.

Savukārt britu karaliskās ģimenes eksperti un fani jau vairākkārt ir netieši norādījuši, ka karalienei Elizabetei II jau sen bijis laiks šos titulus pieprasīt atpakaļ.



















































































Princis Harijs un Megana Mārkla

Grāmatas “Meghan and Harry: The Real Story” un vairāku citu grāmatu autore Lemina Kolina Kempbela uzsāka tiešsaistes iniciatīvu, kurā aicināja hercogus brīvprātīgi atteikties no britu karaliskās ģimenes piešķirtajiem tituliem.

Savukārt populārais britu žurnālists Pīrss Morgans gājis vēl tālāk un publiski mudinājis karalieni oficiāli atņemt Saseksas hercogiem titulus. “Mail Online” rakstā Pīrss pauda savu pārliecību: “Kad viņi 2020.gada janvārī paziņoja, ka atsakās no Lielbritānijas un no piederības britu karaliskajai ģimenei, karalienei uzreiz vajadzēja viņiem atņemt visus titulus.”

Atgādināsim, ka pēc aiziešanas no monarhijas, princim Harijam nācās atteikties no vairākiem militārajiem tituliem, kas viņam bija piešķirti, kamēr viņš bija britu karaliskās ģimenes pārstāvis, taču Saseksas hercogu tituls gan Meganai, gan Harijam vēl aizvien oficiāli ir saglabāts.





















Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

Princis Harijs nesen dokumentālajās sērijās Oprai Vinfrijai, kā arī podkāstā stāstīja, ka augot britu karaliskajā ģimenē, esot juties kā zvērs zoodārza krātiņā un sacīja, ka viena no lielākajām laimēm šobrīd viņa dzīvē ir tāda, ka viņš var vizināt savu dēlu Ārčiju uz velosipēda aizmugurē, ko viņš nekad neesot varējis izbaudīt savā bērnībā. Jāteic gan, ka šie skaļie paziņojumi, īpaši pēdējais sadusmoja vairākus britu karaliskās ģimenes ekspertus, kas pat ar fotogrāfijām apliecināja, ka princis Čārlzs neskaitāmas reizes savus dēlus, tajā skaitā Hariju, ir vadājis uz velosipēda.

Princis Čārlzs kopā ar dēliem – princi Viljamu un Hariju vizinās ar velosipēdiem. Foto: ekrānuzņēmums/ Youtube

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.