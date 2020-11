Melnās nedēļas atlaides – ko pirkt?

Publicitātes foto

No Amerikas Savienotajām Valstīm uz Latviju ir atceļojuši daudz dažādu vārdu, svētku un tradīciju, taču neviena no tām tik ļoti neiepriecina pircējus, kā atceļojusī izpārdošanu akcija “Melnā piektdiena”.

Ko pirkt “Melnajā piektdienā”, lai vēlāk nenāktos nožēlot emociju un atlaižu uzplūdā veiktos impulsa pirkumus? Mēs sakām, grāmatas!

Lūk, piecas grāmatas, kuras neatstās vienaldzīgu:

Zviedru rakstnieces Emīlijas Šepas sērijas pirmo grāmatu par prokurori Jānu Berzeliusu “Iezīmēti uz mūžu” – deviņu gadu vecumā Jāna pamostas slimnīcā, neatminoties itin neko no tā, kas viņas dzīvē noticis iepriekš – nedz savus vecākus, nedz vārdu. Laimīgā kārtā meiteni savā ģimenē pieņem ietekmīgs prokurors.

Pēc divdesmit gadiem nu jau talantīgās prokurores Jānas Berzeliusas pārziņā nonāk imigrācijas departamenta ierēdņa slepkavība – šķietami ātri tiek atrast arī aizdomās turētais. Taču apstāklis, ka tas ir apmēram desmit gadus vecs bērns, aizved izmeklētāju grupu pie daudz vērienīgāka un tumšāka nozieguma tīkla, kā viņi sākotnēji domājuši.

Tomēr Jānas dzīvē šai izmeklēšana ir daudz lielāka nozīmē – gluži tāpat kā noziegumu pastrādājušajam, arī viņas skaustā iegriezts neizprotams vārds. Soli pa solim Jāna sāk atcerēties savu dzīvi pirms nokļūšanas Berzeliusu ģimenē…

“Kriminālromāns, kas ievedīs lasītāju neparastā ceļojumā uz Zviedrijas kriminālo pasauli. Visvairāk mani fascinēja Jāna – viņas tēls tika atklāts pamazām un viņa sevi pašu atrada kopā ar lasītāju, analizējot savus sapņus un dažādus faktus.

Pēdējās 150 lapaspuses no grāmatas burtiski lasīju neatraujoties, tas bija kā skatīties asa sižeta filmu, kur notikumi saspringti mainās un atklājās cits pēc cita.

Man ļoti patika! Noteikti iesaku arī trilleru un detektīvu cienītājiem, sirds no satraukuma nelēks ārā pa krūtīm, bet laba lasāmviela noteikti ir garantēta” grāmatu blogere Zane Berce.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit: https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/938

Vācu rakstnieces Judītes Mērčentas psiholoģiskās spriedzes romānus “Elpo” – Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo – īsta un patiesa mīlestība. Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu mākta Nīle nekavējoties uzsāk meklēšanu.

Nesaņēmusi atsaucību no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt… Bena bijušās sievas. Soli pa solim abas sievietes atklāt arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. Notikumiem kļūstot spraigākiem, Nīle saprot – šajā spēlē uzticēties nevar nevienam…

““Elpo!” šķiet uzrakstīts vienā elpas vilcienā, lasāms “vienā garā vakarā”, kas beidzas četros no rīta. Šis romāns sagādās baudu tiem kriminālromānu cienītājiem, kas vēlas ne tikai oriģinālu stāstu, bet grib arī “labu literatūru”, jo darbs ir uzrakstīts ļoti labā literārā valodā, jāuzteic arī tulkotājas darbs.

Stāstījuma ritms, temps un dziļā emocionalitāte pārliecina lasītāju un pārņem savā varā, liekot līdzdzīvot jaunās sievietes Nīles pārdzīvojumiem mīļotā Bena meklēšanā pēc viņa mīklainās pazušanas ” rakstniece Rolanda Bula.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit: https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/973

Daudzpusīgās latviešu rakstnieces, dzejnieces un mākslinieces Andras Manfeldes Dubultu pasaka bērniem un vecākiem “Kaķis mākoņos – deviņgadīgā Elza kopā ar vecākiem dzīvo Dubultos starp upi un jūru pie nīgrās Lū tantes, kuru nedrīkst uztraukt un kura ir par vecu, lai ar meiteni dotos pastaigās vai pavadītu laiku pie jūras.

Tāpēc Elzai dienu no dienas jānīkst pagalmā. Kādu dienu Elzu apciemo ne vien runājošs, bet arī lidojošs kaķis vārdā Kaķis, kas garlaicības mākto meiteni aiznes uz pavisam dīvainu pasauli.

“Pārsteidzošs un ievelkošs stāsts. Andras Manfeldes uzburtā pasaka par Elzu rada sajūtu, ka lasi fantāzijas žanra grāmatu bērniem. Elzas tēls izveidots tik īsts un jutīgs, ka rada patiesu prieku un sniedz iespēju iejusties Elzas pārdzīvojumos un priekos.

Autorei izdevies attainot patiesas bērna emocijas, kas stāstā nomainīja cita citu, tāpat kā tas notiek dzīvē. Izbaudīju mazās Elzas un Kaķa piedzīvojumu, kas mani aizveda interesantā ceļojumā” grāmatu blogere Zane Berce.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit: https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/1047

Somu rakstnieces Seljas Ahavas vēstījumu par notikumiem, kas izmaina dzīvesstāstus “Lietas, kas krīt no debesīm” – Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo vidi.

Caur grāmatas varoņiem autore iedziļinās notikumu negaidītajā un neizskaidrojamajā būtībā, radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar absurdo, skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi neiespējamas pasakas ar patiesām, taču absolūti neizprotamām lietās, kas notiek tikpat negaidīti kā lietus no skaidrām debesīm.

Cauri visam Ahava it kā brīnās par to, cik pacietīga un izturīga var būt mīlestība, cik skaudras ir zaudējuma sāpes un vai laiks tiešām dziedina. Grāmata, kas liek domāt, just līdzi, pasvītrot un izrakstīt izlasīto un pēc laika ņemt vēlreiz rokā, lai pārlasītu.

“Seljas Ahavas lieliskais romāns „Lietas, kas krīt no debesīm” stāsta par cilvēka emocionālajām robežām pēkšņu, nekontrolējamu notikumu iespaidā. Par nejaušības nepārvaramo spēku. Gluži kā dzīvē. Kaut mīlestības piepildīta, tomēr savā tiešumā smaga, vienlaikus izsmalcināta un zemapziņas neizdibināmajās dzīlēs vedinoša grāmata“ rakstniece Jana Egle.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit: https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/957

Latviešu muzikoloģes un radio personības Daigas Mazvērsītes estrādes grāmatu – izpildītājās Margaritas Vilcānes biogrāfiju “Mirgo, mana Margarita” – Margaritas Vilcānes dzīve atspoguļo lielos vēsturiskos samezglojumus, kādus piedzīvojuši daudzi latvieši: pasaulē nākšana Sibīrijā, pēckara plānā maize, patstāvīgas dzīves sākšana “no nulles”, smags ikdienas darbs padomju gados, par ko neatkarīgā Latvija atalgoja ar niecīgu pensiju, sākotnēji atsakot pat pilsonību.

Taču par īpašu cilvēku viņu padarīja talants – pāri visam Margaritas dzīvē valdīja nepārvarama vēlme dziedāt, un ar savas balss maģiju viņa apbūrusi miljoniem cilvēku. Viņu vidū arī šīs grāmatas autori – Daigu Mazvērsīti, un aizraujošais stāsts par to, kā Tomskā dzimis meitēns kļuva par tālu aiz Latvijas robežām slavenu dziedātāju.

“Margaritai ir savs mugurkauls, spēks un spīts. Personība. Nevis kā simts grūti atšķiramās blondās un pusblondās meitenītes, kas izskatās vienādi, dzied un lēkā vienādi. Bet Vilcāni nekad nevarētu sajaukt ar kādu citu! Ne viņas tembru, ne personību, ne parādību,” tā režisors Edmunds Freibergs.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit: https://veikals.latvijasmediji.lv/shop/product/1066

Tikai MELNĀS NEDĒĻAS ietvaros, izmanto iespēju iegādāties grāmatas ar 25 % atlaidi!

No 23. – 30. novembrim, pērkot grāmatas, kalendārus un gadagrāmatas, veikals.latvijasmediji.lv, ievadot kodu “MELNĀ25” – saņem 25% atlaidi pirkumam. Piedāvājums spēkā arī Grāmatu Mājā, Dzirnavu ielā 21, Rīgā!

Ar pilnu grāmatu klāstu ir iespējams iepazīties šeit.