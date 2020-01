Merkele, Makrons un Džonsons aicina saglabāt savaldību Persijas līča reģionā

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vācijas kanclere Angela Merkele, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons svētdienas vakarā izplatītā kopīgā paziņojumā aicinājuši saglabāt savaldību Persijas līča reģionā.

Trīs līderi norādīja, ka “steidzami nepieciešama deeskalācija” pēc Irānas ģenerāļa Kasema Soleimani nogalināšanas ASV triecienā Irākā.

“Mēs aicinām visas puses ievērot maksimālu savaldību un atbildību. Pašreizējais vardarbības cikls Irākā ir jāaptur,” teikts līderu paziņojumā.

Viņi arī vērsās konkrēti pie Irānas, aicinot to atturēties no tālākas vardarbības vai kodolaktivitātēm un atcelt visus pasākumus, ar kuriem tā atkāpusies no 2015.gadā noslēgtās kodolvienošanās ar pasaules lielvarām.

Irāna svētdien paziņoja, ka vairs neievēros nekādus ierobežojumus attiecībā uz urāna bagātināšanu, ko noteic šī vienošanās.

Merkele, Makrons un Džonsons arī aplecināja ticību Irākas suverenitātei un drošībai, norādot, ka “vēl viena krīze riskē apdraudēt gadiem ilgos pūliņus stabilizēt Irāku”.

Cīņa pret teroristu grupējumu “Islāma valsts” joprojām ir prioritāte, piebilsts līderu paziņojumā, kurā Irākas varasiestādes aicinātas turpināt atbalstīt ASV vadīto koalīciju cīņā pret “Islāma valsti”.

Irākas parlaments svētdien pieprasīja izvest no valsts ASV vadītās starptautiskās koalīcijas spēkus.

Šādu rezolūciju Irākas parlaments pieņēma, reaģējot uz piektdien notikušo ASV raķešu triecienu pie Bagdādes lidostas, kurā tika nogalināti Irānas ģenerālis Kasems Soleimani un Irākas militārā grupējuma “Hashed al Shaabi” (“Tautas mobilizācijas spēki”) vadītāja vietnieks Abu Mahdi al Muhandiss.

Irāna ir draudējusi atriebties par Soleimani nāvi.