Irāna vairs neievēros kodolvienošanās ierobežojumus attiecībā uz urāna bagātināšanu

Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Irāna svētdien paziņoja, ka vairs neievēros nekādus ierobežojumus attiecībā uz urāna bagātināšanu, ko noteic tās 2015.gadā noslēgtā kodolvienošanās ar pasaules lielvarām.

Valsts televīzija ziņoja, ka Irāna neievēros ierobežojumus attiecībā uz urāna bagātināšanas centrifūgu skaitu, bagātināšanas jaudu, bagātināšanas līmeni, kā arī bez ierobežojumiem veiks kodolpētījumus.

“Irāna turpinās kodolbagātināšanu bez ierobežojumiem un pamatojoties uz tās tehniskajām vajadzībām,” teikts televīzijā nolasītajā paziņojumā.

Jaunais paziņojums par atkāpšanos no kodolvienošanās bija gaidāms šajā nedēļas nogalē, un nav zināms, cik lielā mērā tā saturu ietekmējusi attiecību saasināšanās ar Vašingtou pēc piektdien notikušā ASV raķešu trieciena, kurā tika nogalināts Irānas ģenerālis Kasems Soleimani.

Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Atbildot uz to, ka ASV 2018.gadā izstājās no kodolvienošanās un atjaunoja sankcijas pet Irānu, Teherāna pakāpeniski ir atkāpusies no vienošanās nosacījumiem, tostarp attiecībā uz urāna bagātināšanas līmeni, bagātinātā urāna krājumiem, to, kāda modeļa centrifūgas tā izmanto urāna bagātināšanai, kā arī to, kur notiek urāna bagātināšana.

Tomēr līdz šim Irāna tikai nedaudz pārkāpusi kodolvienošanās normas attiecībā uz urāna bagātināšanas līmeni. Pēdējos mēnešos tā bagātinājusi urānu līdz 4,5% līmenim, kamēr vienošanās noteiktais maksimālais pieļaujamais līmenis ir 3,67%. Pirms kodolvienošanās noslēgšanas Irāna bagātināja urānu līdz 20% līmenim, savukārt atombumbas izgatavošanai nepieciešamas bagātināt urānu līdz apmēram 90% līmenim.

Pārējās lielvalstis, kas parakstīja kodolvienošanos, – Lielbritānija, Francija, Vācija, Ķīna un Krievija – cenšas to saglabāt.