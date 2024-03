Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/LETA

Mēs būsim spiesti atkāpties soli pa solītim! Zelenskis atklāj skaudro patiesību par karu Ukrainā Ieteikt







Bez turpmākas ASV militāras palīdzības Ukraina būs spiesta sākt atkāpšanos, tā piektdien, 29.martā, intervijā laikrakstam The Washington Post sacīja prezidents Vladimirs Zeļenskis. “Ja nav ASV atbalsta, tas nozīmē, ka mums nav pretgaisa aizsardzības, nav raķešu “Patriot”, nav traucētāju elektroniskajam karam, nav 155mm artilērijas šāviņu,” norādīja Zelenskis. “Tas nozīmē, ka mēs atkāpsimies soli pa solim, maziem solīšiem,” brīdināja Ukrainas prezidents.

“Mēs jau zaudējām sešus mēnešus. Mēs vairs nevaram tērēt laiku. Ukraina nevar būt politisks jautājums partiju starpā,” komentējot ASV Kongresa diskusijas par militāro palīdzību, uzsvēra Ukrainas līderis.

Jaunas pretuzbrukuma iespējas

Pēc Zelenska teiktā, Ukrainas bruņotie spēki turpina meklēt veidus, kā neatkāpties šāviņu trūkuma apstākļos. Pēc tam, kad Krievija šā gada februārī sagrāba Avdijivku, situācija tika stabilizēta, “pateicoties mūsu militārpersonu viedajiem soļiem”, sacīja Zelenskis.

Ja fronte saglabāsies stabila, Ukraina varēs apbruņot un apmācīt jaunas brigādes aizmugurē jaunam pretuzbrukumam šogad. “Ja jūs nespersit soļus, lai sagatavotu jaunu pretuzbrukumu, tad Krievija to veiks. To mēs šajā karā iemācījāmies: ja jūs to nedarīsit, Krievija to darīs,” skaidroja Zelenskis.

Ukrainas uzbrukumi mērķiem Krievijā

Kā vienu no Krievijas ofensīvu ierobežojošajiem faktoriem Zelenskis nosauca uzbrukumus enerģētikas objektiem Krievijas teritorijā.

ASV reakcija uz bezpilota lidaparātu uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām “nebija pozitīva”, apliecināja Zelenskis, uzsverot, ka Vašingtona tomēr nevar ierobežot Ukrainas pašas ražoto ieroču izmantošanu. “Mēs izmantojām savus dronus. Neviens nevar mums teikt, ka mums nav tiesību,” uzsvēra Ukrainas prezidents.

“Kad Krievija apturēs šos soļus (uzbrukumus Ukrainas enerģētikas sistēmai – Red.), mēs pārtrauksim,” viņš apgalvoja. Turklāt Zelenskis atkārtoja aicinājumu ASV piešķirt Ukrainai ATACMS tāla darbības rādiusa raķešu sistēmas, kas ļautu tai dot triecienu Krievijas karaspēkam, kas atrodas tālu aiz frontes līnijas, tostarp anektētajā Krimā.

“Kad Krievijai ir raķetes, bet mums nav, viņi uzbrūk ar raķetēm visam – gāzei, enerģijai, skolām, rūpnīcām, civilajām ēkām. ATACM-300 ir atbilde,” sacīja Zelenskis. “Kad Krievija sapratīs, ka mēs varam iznīcināt šīs lidmašīnas (Krimas lidlaukos – Red.), tās neuzbruks no Krimas. Tas ir kā ar floti. Mēs izspiedām tās no mūsu teritoriālajiem ūdeņiem. Tagad mēs tās izstumsim no Krimas. Krimas lidostas”, skaidroja prezidents, uzsverot, ka arī Ukrainai trūkst pretgaisa aizsardzības raķešu, lai aizsargātu savas pilsētas.

“Es nevēlos, lai Krievija zinātu, cik mums ir pretgaisa aizsardzības raķešu, bet principā jums ir taisnība. Bez Kongresa atbalsta mums būs liels raķešu trūkums. Tā ir problēma. Mēs veidojam savu gaisa aizsardzības sistēmas, taču ar to nepietiek,” viņš atzina.