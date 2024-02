VIDEO. Zelenskis Minhenē aicina Rietumus pavaicāt sev pašiem, kāpēc Putins spēj turpināt karu. “Viņš ir rīkļu rāvējs”

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, sestdien uzstājoties Minhenes drošības konferencē, mudināja pasauli nevaicāt Ukrainai, kad beigsies karš, bet jautāt sev, kāpēc Krievijas diktators Vladimirs Putins spēj karu turpināt.

“Vaicājiet sev – kāpēc Putins joprojām spēj to turpināt,” sacīja prezidents.

“Ukraiņi ir pierādījuši, ka mēs varam piespiest Krieviju atkāpties un varam atjaunot noteikumu darbību. Un ar to mēs pilnībā atbruņojam Krievijas galveno mītu, ka Ukraina šajā karā nevar uzvarēt,” sacīja Zelenskis.

“Mēs varam atgūt savu zemi. Un Putins var zaudēt. Un tas kaujaslaukā ir noticis vairāk nekā vienu reizi vien,” norādīja prezidents.

“Mūsu darbības ierobežo tikai trieciena līdzekļu tāluma spējas un pietiekamība,” uzsvēra Zelenskis. “Bet tas nav atkarīgs no mums. Un situācija Avdijivkā to apstiprina.”

“Diemžēl tas, ka Ukraina tiek turēt mākslīgā ieroču deficītā, cita starpā arī artilērijas deficītā, ļauj Putinam adaptēties patlabanējai kauju intensitātei,” skaidroja prezidents.

“Viņš ir rīkļu rāvējs, kas notur varu ar korupciju un vardarbību,” izsakoties par Krievijas diktatoru, sacīja Zelenskis.

“Var būt dažāda attieksme pret starptautiskajiem institūtiem, bet Starptautiskās Krimināltiesas Putina aresta orderis skaidri apliecina, kur būtu jānoslēdzas Putina karjerai,” norādīja prezidents.

“Viņam ir tikai divas opcijas – būt uz tiesājamo sola Hāgā vai pieredzēt, ka viņu nogalina viens no viņa līdzskrējējiem, kas šobrīd slepkavo viņa vārdā,” sacīja prezidents.

Zelenskis arī norādīja, ka ir “jādara nevis kaut kas, bet viss, kas ir iespējams, lai sakautu agresoru”.

“Lūdzu, atcerieties, ka diktatori nedodas brīvdienās,” uzsvēra prezidents.

There is no one for whom the ongoing war in Europe does not pose a threat. This war defines more than just the place of Ukraine or entire Europe in the world. This is Russia’s war against any rules at all.

But how long will the world let Russia be like this? This is the main… pic.twitter.com/IEPPsDut0q

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2024