VIDEO. Zelenska autokolonna iekļūst raķešu uzbrukumā Odesā; raķete sprāga netālu no Grieķijas premjera auto

Ukrainā šodien notika Grieķijas pārstāvju vizīte, ar Ukrainas pārstāvjiem tā norisinājās Odesā. Vizītes laikā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska autokolonna iekļuva Krievijas raķešu apšaudē. Sprādziens notika netālu, 150 metru attālumā, no Grieķijas premjera Kiriakosa Micotaka automašīnu atrašanās vietas, tajās bez premjerministra bija vēl astoņi cilvēki un viņu apsardze.

Grieķijas premjerministrs Ukrainā ieradās agri no rīta, ārkārtējas slepenības apstākļos ar mērķi palikt dažas stundas, pirms došanās uz Bukarestes samitu. Vispirms viņš apmeklēja robežpunktu un pēc tam tikās ar Zelenski Odesas ostā.

Tad Odesā sāka skanēt sirēnas, Ukrainas pusei ziņojot par Krievijas ballistiskās raķetes palaišanu. Vietējie mediji vēsta, ka trieciens veikts ar raķeti Iskander vai raķeti Onyx.

A powerful arrival in Odessa, where the Prime Minister of Greece was supposed to arrive to meet with Zelensky

