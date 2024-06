“Valsts ierēdnim alga 7000 eiro, ugunsdzēsējam – 1000 eiro! Mēs ejam nepareizā virzienā!” Gulbis par algām Latvijā Ieteikt







“Pavisam nesen runāju ar vienu mākleri, jautāju, kurš pērk šobrīd īpašumus, dzīvokļus, viņš atbildēja, ka kustība ir no valsts ierēdņu puses, jo viņiem vienīgajiem ir nauda,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004).

Reklāma Reklāma

“Ja tā iedziļinās, tiešām ierēdņiem visu laiku algas kāpj, katru gadu kāpj, nezinu, kā Saeimas deputātiem tagad ir, man liekas, ka pie 4000 eiro mēnesī, bet augstākajām amatpersonām alga svārstās ap 7000-8000 eiro, nu ministrijās tieši.

Ugunsdzēsējam alga ap 900-1000 eiro.

Tā atšķirība ir tik liela, mēs ejam kaut kādā grāvī, vienam ir 8000 otram astoņas reizes mazāka alga, tagad indeksācija vēl vairāk valsts amatpersonām pacels algu.

Bet kad māja deg vai policijai jāatrisina kāda krimināllieta, vēlamies, lai viss notiek ātri un kvalitatīvi! Mēs pilnīgi nepareizā virzienā ejam!” viņš norāda.

Jau ziņots, ka vēlēto un Saeimas iecelto valsts amatpersonu bāzes alga 2025.gadā pieaugs par 6% – no 1205,71 eiro šogad līdz 1278,05 eiro nākamgad, liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam vēlētajām un Saeimas ieceltajām amatpersonām mēnešalgu nosaka, par pamatu ņemot bāzes mēnešalgu un tai piemērojot koeficientu. Bāzes mēnešalgas aprēķini savukārt pamatā balstās uz vidējās darba samaksas pieaugumu valstī, un tā tiek pārrēķināta reizi gadā.

Valsts augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam, Satversmes tiesas priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētājam – mēnešalgas aprēķinam tiek piemērots koeficients “septiņi”, attiecīgi šīm amatpersonām 2025.gadā maksimālā bruto mēnešalga būs 8946 eiro salīdzinājumā ar 8440 eiro šogad.

Ministru algas aprēķinam tiek piemērots koeficients 6,2, tādējādi attiecīgi ministru bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7924 eiro salīdzinājumā ar 7475 eiro šogad.

Saeimas deputātu algas aprēķinam piemēro koeficientu 3,5, tādējādi deputātu bruto alga nākamgad būs 4473 eiro salīdzinājumā ar 4220 eiro šogad. Parlamentāro sekretāru algas aprēķinam piemēro koeficientu 5,5 un attiecīgi alga nākamgad pieaugs līdz 7029 eiro mēnesī salīdzinājumā ar 6631 eiro šogad.

Reklāma Reklāma

Galvaspilsētas domes priekšsēdētājam algas aprēķinā izmanto koeficientu “seši”. Attiecīgi Rīgas mēra bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7668 eiro salīdzinājumā ar 7234 eiro šogad.

Galvaspilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, valstpilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, algas aprēķinā tiek izmantot koeficients 5,2, tādējādi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 6646 eiro salīdzinājumā ar 6270 eiro šogad.

Valstpilsētas domes un novada domes priekšsēdētājam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 000, algas aprēķinā tiek izmantot koeficients 4,2, tādējādi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5368 eiro salīdzinājumā ar 5064 eiro šogad.

Valstpilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, algas aprēķinā tiek izmantot koeficients “četri” un attiecīgi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5112 eiro salīdzinājumā ar 4823 eiro šogad.

Valstpilsētas domes un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 000, algas aprēķinā tiek izmantot koeficients 3,7, tādējādi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4729 eiro salīdzinājumā ar 4461 eiro šogad.

Galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētājam algas aprēķinam piemēro koeficientu 3,1, tādējādi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3962 eiro salīdzinājumā ar 3738 eiro šogad.

Galvaspilsētas domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam, valstpilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētājam algas aprēķinam piemēro koeficientu 2,8 un attiecīgi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3579 eiro salīdzinājumā ar 3376 eiro šogad.

Valstpilsētas domes un novada domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam algas aprēķinam piemēro koeficientu 2,5 un attiecīgi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3195 eiro salīdzinājumā ar 3014 eiro šogad.

Rīgas domes deputātiem algas aprēķinam piemēro koeficientu 1,7, tādējādi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 2173 eiro salīdzinājumā ar 2050 eiro šogad.

Valstpilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 000, algas aprēķinā tiek izmantot koeficients 1,6 un attiecīgi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 2045 eiro salīdzinājumā ar 1929 eiro šogad.

Valstpilsētas domes un novada domes deputātam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 20 000, algas aprēķinā tiek izmantot koeficients 1,5 un attiecīgi bruto mēnešalga 2025.gadā būs 1917 eiro salīdzinājumā ar 1809 eiro šogad.

Augstākās izglītības padomes (AIP) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 2,33, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 2978 eiro salīdzinājumā ar 2809 eiro šogad. Savukārt AIP loceklim algas aprēķinam izmanto koeficientu 0,22 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 281 eiro salīdzinājumā ar 265 eiro šogad.

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,32, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4243 eiro salīdzinājumā ar 4003 eiro šogad. CVK priekšsēdētāja vietniekam un CVK sekretāram algas aprēķinam izmanto koeficientu 2,82 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3604 eiro salīdzinājumā ar 3400 eiro šogad. CVL loceklim algas aprēķinam izmanto koeficientu 2,12 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 2709 eiro salīdzinājumā ar 2556 eiro šogad.

Datu valsts inspekcijas un Konkurences padomes amatpersonām algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,05, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5176 eiro salīdzinājumā ar 4883 eiro šogad.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,48, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5726 eiro salīdzinājumā ar 5402 eiro šogad. NEPLP priekšsēdētāja vietniekam algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,34 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5547 eiro salīdzinājumā ar 5233 eiro šogad. NEPLP loceklim algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,2 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5368 eiro salīdzinājumā ar 5064 eiro šogad.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,48 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5726 eiro salīdzinājumā ar 5402 eiro šogad. SEPLP loceklim algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,2 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5368 eiro salīdzinājumā ar 5064 eiro šogad.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda algas aprēķinam izmanto koeficientu 2,78 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3553 eiro salīdzinājumā ar 3352 eiro šogad.

Tiesībsarga algas aprēķinam izmanto koeficientu 6,2, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7924 eiro salīdzinājumā ar 7475 eiro šogad.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonām algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,05, bet bāzes alga noteikta 1840,3 eiro apmērā, kas palielināta par 6% no 1736,13 eiro šogad, attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7453 eiro salīdzinājumā ar 7031 eiro šogad.

Valsts kontroliera algas aprēķinam izmanto koeficientu 6,2, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7924 eiro salīdzinājumā ar 7475 eiro šogad. Valsts kontroles padomes loceklim algas aprēķinam izmanto koeficientu “pieci” un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 6390 eiro salīdzinājumā ar 6029 eiro šogad.

Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonām algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,95, bet bāzes alga noteikta 2457,41 eiro apmērā, kas palielināta par 6% no 2318,31 eiro šogad, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 12 164 eiro salīdzinājumā ar 11 476 eiro šogad.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam algas aprēķinam izmanto koeficientu 5,5 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7029 eiro salīdzinājumā ar 6631 eiro šogad.

Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,2 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4090 eiro salīdzinājumā ar 3858 eiro šogad.

Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājam un apgabaltiesas tiesnesim algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,84 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4908 eiro salīdzinājumā ar 4630 eiro šogad.

Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietniekam un rajona (pilsētas) tiesas tiesu nama priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,52 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4499 eiro salīdzinājumā ar 4244 eiro šogad.

Apgabaltiesas tiesu nama priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,09 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5227 eiro salīdzinājumā ar 4931 eiro šogad.

Apgabaltiesas priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,32 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5521 eiro salīdzinājumā ar 5209 eiro šogad.

Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu “septiņi”, attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 8946 eiro salīdzinājumā ar 8440 eiro šogad. AT departamenta priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 5,3 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 6774 eiro salīdzinājumā ar 6390 eiro šogad. Savukārt AT tiesnesim algas aprēķinam izmanto koeficientu “pieci” un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 6390 eiro salīdzinājumā ar 6029 eiro šogad.

Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu “septiņi”, attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 8946 eiro salīdzinājumā ar 8440 eiro šogad. ST priekšsēdētāja vietniekam algas aprēķinam izmanto koeficientu “seši” un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7668 eiro salīdzinājumā ar 7234 eiro šogad, bet ST tiesnesim algas aprēķinam izmanto koeficientu 5,76 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 7362 eiro salīdzinājumā ar 6945 eiro šogad.

Ģenerālprokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 6,7 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 8563 eiro salīdzinājumā ar 8078 eiro šogad.

Ģenerālprokuratūras departamenta virsprokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,7 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 6007 eiro salīdzinājumā ar 5667 eiro šogad. Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 4,4 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 5623 eiro salīdzinājumā ar 5305 eiro šogad. Ģenerālprokuratūras prokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,77, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4818 eiro salīdzinājumā ar 4546 eiro šogad.

Tiesu apgabala virsprokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,77 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4818 eiro salīdzinājumā ar 4546 eiro šogad. Tiesu apgabala virsprokurora vietnieka algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,56 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4550 eiro salīdzinājumā ar 4292 eiro šogad. Tiesu apgabala prokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,35 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4281 eiro salīdzinājumā ar 4039 eiro šogad.

Rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,53 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4512 eiro salīdzinājumā ar 4256 eiro šogad. Rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokurora vietnieka algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,26, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 4166 eiro salīdzinājumā ar 3931 eiro šogad. Rajona (pilsētas) prokuroram algas aprēķinam izmanto koeficientu 3,05, tādējādi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3898 eiro salīdzinājumā ar 3677 eiro šogad.

Ostu valdes priekšsēdētājiem bāzes alga 2025.gadam palielināta par 6% – no 1241,11 eiro šogad līdz 1315,58 eiro nākamgad.

Lielās ostas valdes priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu “trīs” un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3947 eiro salīdzinājumā ar 3723 eiro šogad. Vidējās ostas valdes priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 2,4 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 3157 eiro salīdzinājumā ar 2979 eiro šogad. Mazās ostas valdes priekšsēdētājam algas aprēķinam izmanto koeficientu 0,9 un attiecīgi maksimālā bruto mēnešalga 2025.gadā būs 1184 eiro salīdzinājumā ar 1117 eiro šogad.