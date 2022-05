Ilustratīvs foto Foto: Tunedin by Westend61/SHUTTERSTOCK

APTAUJA. Vai, jūsuprāt, jāpalielina minimālā alga un kādai tai vajadzētu būt? Ieteikt







Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs: “Minimālā alga, protams, ir jāpalielina, tas ir skaidrs visiem. Cita lieta, ka Labklājības ministrijas piedāvājums minimālo algu noteikt 50 procentu apmērā no iepriekšējā gada vidējās algas, nav pieņemams. Jo 640 eiro mēnesī – tas nebūtu pa spēkam ne pašvaldībām, ne uzņēmējiem. Ja patiešām būtu tik krass paaugstinājums, daudziem uzņēmējiem nāktos atlaist savus darbiniekus, īpaši laukos, jo jāņem taču vērā jau tā lielais slogs, ko rada energoresursu cenu lēcieni. Atkal cietīs reģioni, Pierīgai problēmu nevarētu būt, jo tur minimālās algas ir tikai nelielam cilvēku skaitam.”

Aivars Mucenieks, Ventspils novada domes priekšsēdētājs: “Kā tad, vēlēšanas taču tuvojas! Ministram un viņa pārstāvētajai partijai jāsola, neņemot vērā, ka solījums ir ļoti neapdomīgs. Vēlētāji jāvilina! Mūsu pašvaldībai, lai pavilktu minimālās algas lēcienu par 140 eiro, vajadzētu 1,4 miljonus gadā. Bet vēl nekad – jā, nevienu gadu! – budžeta pieaugums mums nav pārsniedzis 300 tūkstošus.

Labklājības ministrijai man ir jautājums – kā lai iedod tikai tiem, kam ir minimālā alga? Citiem arī jāpaaugstina! Īpaši tiem, kam algas tikai nedaudz lielākas par minimālo. Bet patiesībā es par to galvu nelauzu, tas priekšlikums ir tik nereāls, ka nav jāsasprindzinās. Īsts saimnieks neatļaujas lēcienus, jo vienmēr jādomā par visu kopumā. Minimālā alga jāceļ pamazām. Atskan balsis, ka minimālā alga varētu būt 42–45 procentu apmērā no iepriekšējā gada vidējās algas. Par to vēl varētu domāt, nevis uzreiz 50 procentu apmērā.”

Dzintars Adlers, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs: “Protams, minimālā alga Latvijā jāpalielina, īpaši, ja zinām, cik zemā vietā šīs algas ziņā atrodamies salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, kaut vai mūsu kaimiņzemi Igauniju. Tomēr tagad, kad Labklājības ministrija piedāvā lēcienu, jāpasaka stingri – minimālā alga valstī jāceļ saprāta robežās. Jā, arī mūsu pašvaldībā ir diezgan daudz strādājošo par minimālo algu, sākot ar sētniekiem un kurinātājiem, taču palielinājumam ir jābūt samērīgam. Nedrīkst ignorēt realitāti.”