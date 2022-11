Foto LETA

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Valdis Piekuss, lauksaimnieks Sēlijā: “Protams, protams, vispirms svētku sajūtu! Skatoties pasaulē, novērtējiet to, kas mums Latvijā patiešām ir! Tā būs tā lielākā vērtība. Jo Latvija ir mūsu mājas, par kurām tu vari rūpēties. Daudziem pasaulē tādas nav.

Tu vari aizbraukt uz visskaistāko zemi, bet pēc laika būs tā sajūta – gribu mājās. Valsts svētki ir tā īpašā reize, kad par to visu var un vajag padomāt vairāk.”

Mārtiņš Šics, ārsts Latvijas galvaspilsētā: “Sev un visiem, visiem – prāta gaišumu, veselību, spēku! Pāri visam – lai mierīgas debesis! Tā pa īstam apzināties, ka no miera līdz karam ir tikai viens solis. Apzināties miera milzīgo nozīmi.

Apzināties un novērtēt, ka mums ir sava Latvija. Grūtāk vai vieglāk, bet mums ir jāvairo gaišums. Lai vairāk tādu cilvēku, kas prot gaišumu radīt!

Modris Plāte, Jēkabpils luterāņu mācītājs: “Sev novēlu veselību, pacietību, vairāk dzīvesprieka! Valstij – gudrus un dievbijīgus vadītājus! Tautiešiem – iecietību pret atšķirīgo un citādi domājošiem, biežāk atcerēties senos gudrības vārdus par otra cilvēka netiesāšanu, par to, kam ir tiesības “mest pirmo akmeni”.”

Igors Pličs, sabiedriskais darbinieks no Latgales: “Lūdzu, tā arī ierakstiet, ka man ir vislabākie novēlējumi no Latgales! Manā dārzā stāv autobuss – no tuvākas un tālākas apkārtnes cilvēki to cenšas piepildīt ar visu, kas vien var kalpot par atbalstu Ukrainai – armijai, skolām, ģimenēm ar bērniem.

Sašķirojam, saliekam kastēs, tad autobusā iekšā – un laimīgu ceļavēju! Pats varu dzīvot aukstumā, bet Ukrainai ir jāpalīdz! Tāds ir mans sauklis. Ja Ukraina zaudē, mūsu valsts arī ir apdraudēta. Mierīgas debesis!”

Ēriks Ošs, karikatūrists: “Lai vismaz 300 gadus Latvija būtu neatkarīga valsts! Latviešiem neesot humora izjūtas – kurš teica tās muļķības?

Vairāk pasmiesimies par sevi – un viss būs labi! Man šobrīd tāds laiks, ka mīļāki kļuvuši dakteri, nevaru katru dienu iziet pastaigā un “apiet savu līkumu”, vairāk pa logu skatos. Bet tāpēc nav jānokar deguns. Lai svētkos tumšais laiks pārtop gaišumā!”

Aigars Godiņš, komponists, kultūras darbinieks pie likteņupes Daugavas: “Izbaudiet svētku koncertus! Pats došos uz Gārsenes Tautas namu, kur priecēs Valsts prezidenta dāvātais koncerts ar Latvijas Radio kora piedalīšanos.”