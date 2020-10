Ilustratīvs attēls Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Aptauja: Vai, jūsuprāt, vajag ieviest naudas sodu par sejas maskas nevalkāšanu?





Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rita Kalniete Daugavpilī: “Mūsu pilsētā ir viena no pašām nelabvēlīgākajām situācijām valstī, tāpēc par masku nelietošanu, pat ja tās būtu tikai tāda ķeršanās pie salmiņa, negribu pat dzirdēt. Jālieto obligāti! Ja vienā diennaktī nāk klāt 25 jauni saslimšanas gadījumi un arī apkārtējos novados – Krāslavas un Daugavpils – pa 10, satraukumam patiešām ir pamats. Ja kāds grib būt gudrāks par citiem Latvijā un pasaulē, lūdzu, tikai tad ver vaļā savu maku!”

Gunārs Pušmucāns Jēkabpilī: “Jēkabpilī 7. un 8. novembrī bija paredzēts plašs šaha trenera Jāņa Mileikas piemiņas turnīrs ar vairāku lielmeistaru piedalīšanos, taču sakarā ar to, ka mūsu pilsētā un apkārtnē strauji pieaugušās saslimstības dēļ noteikti jauni ierobežojumi, no turnīra rīkošanas nācās atteikties. Bet runa jau nav tikai par vienu turnīru – vīrusa izplatības dēļ cieš ne vien spēlētāju meistarība, šahs kā sporta veids zaudē audzēkņus, jo rodas citas intereses, un tas jau ir daudz nopietnāk. Grūtā brīdī jādomā arī par citiem, ne tikai sevi. Sods jau nav soda dēļ. Visā valstī tik svarīgā brīdī, kāds ir šis ar pandēmijas iziešanu ārpus kontroles, jābūt stingrai valsts disciplīnai un stingrai katra cilvēka pašdisciplīnai.”

Ņina Serbina Baldonē: “Man arī nepatīk tās maskas, taču, ja vajag, tad vajag… Masku drošība un efektivitāte ir atkarīga ne jau no valdības – tikai un vienīgi no tā, kā mēs tās izvēlamies un cik pareizi vai nepareizi mēs tās lietojam. Cilvēki savu enerģiju novirza ne tajā virzienā – klaigā un izverd dusmas, lai gan vajadzētu ātri apgūt visu to, kas pasargā pašu un citus.”

Melita Sauka Vecumnieku novadā: “Maskas ir tikai viens no līdzekļiem, lai vispirms pasargātu citus. Ir arī roku dezinfekcija, attāluma ievērošana, tīša nelīšana burzmā. Vēl jau neviens nav sodīts. Bet ja paši uzprasās…”