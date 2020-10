Foto: PEXELS

Aptauja: Vai jūs šosezon plānojat vakcinēties pret gripu?





Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vai jūs šosezon plānojat vakcinēties pret gripu?

Mārtiņš Zaļkalns Liepājā: “Jā, apsveru tādu iespēju. Agrāk no gripas vakcīnas izvairījos, bet tagad, kad dakteri teic, ka šī vakcīna varot palīdzēt vieglāk tikt galā ar Covid-19 slimību, ja nu tomēr tā piezogas, savas domas esmu mainījis. Vēl gan neesmu saņēmies to nokārtot, bet zinu – tas noteikti jāizdara. Ja vajag, tad vajag. Katrā ziņā justos drošāk, jo visi taču zina, ko nozīmē, ja slimība tevi izsit no darba ierindas. Tiesa, dzird runas, ka gripas vakcīnas visiem nepietikšot, bet ceru, ka par maksu izdosies dabūt.”

Skaidrīte Kalva Jēkabpilī: “Nē, neplānoju, jo pret gripu nekad nepotējos. Tiesa, vienu reizi gan ļāvos pierunāties, jo darbavietā pateica, ka tas jādara obligāti. Un kas iznāca? Tieši toreiz ar gripu saslimu! Grūti pateikt, kā to izskaidrot.

Bet lai nu kā, esmu pārliecināta, ka liela nozīme ir tam, ka stipri ticu – viss būs labi, nekādas vakcīnas nav vajadzīgas. Dzērveņu, medus un ķiploku maisījumu ņemu pa divām ēdamkarotēm dienā, strādāju ar prieku, veselīgs dzīvesveids, gaišas domas – un pat klepus nepiemetas. Ja nu kādreiz nelielas iesnas. Ar to es gribu pateikt, ka daudz kas atkarīgs no katra cilvēka attieksmes un pārliecības.”

Biruta Šeldere Limbažos: “Jā, noteikti vakcinēšos. Tā daru katru gadu – un ne­slimoju, pat klepus nav un kakls arī neiekaist. Ģimenes ārstei jau prasīju, kad būs vakcīna, saņēmu atbildi, ka pašlaik neesot. Neko darīt, jāpagaida. Esmu seniore, jāuzmanās vairāk.”

Sandra Girgensone Kandavā: “Esmu strādājošs cilvēks, man svarīgi, lai vienmēr būtu formā. Ēdu ķiplokus, dzērvenes, medu un citus veselīgus produktus. Nekad pret gripu neesmu vakcinējusies, katru gadu tai citi paveidi, ģimenes ārste arī teica, ka man nevajag to vakcīnu.”