"Mēs joprojām cīnāmies, lai atgūtu to naudu!" Rīdzinieki šokēti par parādsaistībām, kas atklājās pēc atteikšanās no RNP pakalpojumiem







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs, kurš pārstāv iedzīvotāju intereses daudzdzvīvokļu mājā Rīgā, Dzelzavas ielā, interesējās, kā būtu jārīkojas, ja pēc nama apsaimniekotāja nomaiņas ir konstatētas parādsaistības.

“Pagājušogad, 1.februārī, mēs nomainījām “Rīgas namu pārvaldnieku” (RNP) uz jaunu namu pārvaldnieku. Pirms tam mums RNP nedeva nekādu informāciju par to, ka ir kaut kāda veida parādsaistības. Pēc diviem mēnešiem atklājās tāda situācija, ka mums ir parādsaistības apmēram 11 tūkstošu [eiro] apmērā, kas nekad iepriekš nebija uzrādītas. Bet ar to viss nebeidzās, jo pārejot pie jaunā pārvaldnieka, mums to parāda summu ieturēja no uzkrātajiem līdzekļiem. Mēs joprojām cīnāmies, lai atgūtu to naudu!”

Šo skatītāja izklāstīto problēmu Rīgas daudzdzīvokļu namā komentēja TV24 raidījuma viesis – Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) valdes priekšsēdētāja vietnieks Ervins Straupe.

“Visi lamā RNP…” ar dziļu nopūtu savu komentāru iesāka teikt Straupe. “Tai pašā laikā viņi ir vislielākie, viņiem ir visvairāk klientu un attiecīgi ir vairāk arī sūdzību. Ja runājam par to, ko teica kungs, tad faktiski būtu jāskatās, kādi tad pārejas dokumenti starp abiem pārvaldniekiem ir nodoti? Ko tad RNP ir nodevis? Tur būtu jāparādās, kas tās ir par parādsaistībām. Es īsti nesapratu, vai tās ir parādsaistības, ko ir parādā dzīvokļu īpašnieki, vai tās ir parādsaistības par kādiem veiktiem remonta darbiem? Tā arī mēdz būt, kad māja pabeidz savu gadu ar mīnusu [bilancē],” radušos situāciju Dzelzavas ielas daudzdzīvokļu mājā pēc namu apsaimniekotāja nomaiņas komentēja Straupe.

LNPAA pārstāvis TV24 raidījumā “Uz līnijas” sacīja, ka pēdējā laikā asociācija pārņem daudz mājas no RNP, un tajās parādās konkrēta situācija. “Viņi katru gadu dod pārskatu. Pārskats tiek dots katru gadu, bet tad, kad māja iet projām un tiek veikti pārrēķini, tad galu galā par trijiem gadiem viņi ir tiesīgi piestādīt visas tās izmaksas, kas viņiem nav nosegtas. Ne tikai viņiem [RNP], bet jebkuram pārvaldniekam. Un tai brīdī parādās kaut kāda rakstura izmaksas, kas tiek ieturētas pie izmaksas no uzkrātajiem remonta līdzekļiem. Ja tās ir cita veida izmaksas, nevis remonta līdzekļi, tad šī summa tiek piestādīta kā atsevišķs rēķins. Tāda situācija ir,” turpināja skaidrot Straupe.

Tomēr LNPAA valdes priekšsēdētāja vietnieks Straupe norādīja, ka tā neesot normāla situācija, ka Dzelzavas ielas daudzdzīvokļa mājas iedzīvotāji netika informēti par parādsaistībām, kas atklājās tikai pēc namu apsaimniekotāja nomaiņas. “Tas nebūtu normāli, it sevišķi pie šādām summām, jo parasti tie cipari ir daudz mazāki. Bet man ir grūti pateikt, jo es nezinu mājas lielumu un šo parādsaisību raksturu,” atzina Straupe, komentējot TV24 raidījuma skatītāja sūdzību par RNP un parādsaistībām.

