“RNP” vadītājs Ozoliņš par veco padomju laika liftu nomaiņu: “Māja pieder iedzīvotājiem, un iedzīvotāji maksā!” Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” tika apspriests, kad “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sāks risināt ar daudzdzīvokļu namos esošajiem liftiem saistītus jautājumus – tos labos, atjaunos vai ierīkos jaunus? SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš uzreiz norādīja, ka tas nav jautājums “RNP”, bet gan māju dzīvokļu īpašnieku kopībām.

Reklāma Reklāma

“”RNP” nepieder ne mājas, ne lifti. Mēs arī tos nevaram paši nomainīt, bet ir atrasts risinājums. Principā ilgtermiņa risinājums ir nomainīt liftus pret jauniem, nevis lāpīt tos pašus, kas ražoti padomju laikā Baltkrievijā. Cik ilgi tos lāpīs? Tie tāpat jaunāki nekļūs un ik pa brīdim apstāsties, bet ir atrasts risinājums – vismaz pieci piegādātāji ir atrasti, kas var piegādāt liftus un iebūvēt esošajās šahtās. Pie tam vēl ir labs risinājums, ka var paplašināt lifta ieejas durvis, līdz ar to liftā varēs ieiet gan ar bērnu ratiņiem, gan invalīdu ratiņiem. Tāds risinājums ir dārgs. Viens tāds lifts maksā apmēram 60 tūkstoši eiro, lai nomainītu tādai tipiskai mājai,” tā informēja “RNP” valdes priekšsēdētājs Ozoliņš, stāstot, kāda ir uzņēmuma vīzija liftu sakārtošanas jautājumā.

Kam jāmaksā par lifta nomaiņu daudzdzīvokļu mājā Rīgā? Uz šo precizējošo TV24 raidījuma vadītājas jautājumu Ozoliņš atteica: “Protams, ka iedzīvotāji maksā! Māja pieder iedzīvotājiem un iedzīvotāji maksā, tas jau skaidrs! Bet tā ir liela nauda, līdz ar to ir iespējas paņemt “Altum” kredītu vai arī dabūt atlikto maksājumu no lifta piegādātājiem. Ir dažādi varianti, kā uzreiz par to nebūtu jāsamaksā, bet tas ir reāli labākais risinājums.”

“RNP” valdes priekšsēdētājs Ozoliņš uzsvēra, ka uzņēmums var organizēt liftu nomaiņu Rīgas daudzdzīvokļu ēkās, bet jāsamaksā būs pašiem ēku iedzīvotājiem.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” variet skatīties video šeit: