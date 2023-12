Izraēlas armija gaisa un sauszemes operācijās Gazas joslā ir nogalinājusi apmēram pusi no visiem grupējuma “Hamās” bataljonu komandieriem, otrdienas vakarā preses konferencē paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.

Izraēlas armija pieņem, ka kaujās Gazas joslā piedalās pavisam 24 “Hamās” bataljoni ar apmēram 1000 kaujiniekiem katrā.

Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants tajā pašā preses konferencē sacīja, ka drīz vairs nebūs neviena “Hamās” bataljona, kas radītu draudus Izraēlai. Viņš arī pateica, ka “Hamās” pakāpeniski zaudē kontroli pār Gazas joslu.

“Mēs neaizmirsīsim un nepiedosim,” sacīja Netanjahu, atgādinot par “Hamās” teroristu 7.oktobrī sarīkoto uzbrukumu Izraēlai.

Izraēlas premjers arī kritizēja cilvēktiesību organizācijas un ANO par to, ka tās nav izteikušās par “Hamās” seksuālajiem noziegumiem pret sievietēm. Viņš sacīja, ka, iepriekš tiekoties ar atbrīvotajiem ķīlniekiem un viņu radiniekiem, dzirdējis par šausminošiem izvarošanas gadījumiem.

Arī glābšanas dienesti un aculiecinieki ir ziņojuši par brutāliem seksuālas vardarbības aktiem pret sievietēm un meitenēm 7.oktobrī notikušā teroristu uzbrukuma laikā.

The Israeli army surrounds Khan Yunis in the southern Gaza Strip

