"Hamās" tuneļi Gazas joslā

FOTO. Laikraksts: Izraēla apsver iespēju “Hamās” pazemes tuneļus appludināt ar jūras ūdeni Ieteikt







Izraēla apsver iespēju appludināt palestīniešu kaujinieku grupējuma “Hamās” tuneļus Gazas joslā, ziņo ASV laikraksts “Wall Street Journal”.

Laikraksts, atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām, pirmdien ziņoja, ka Izraēla ir sagatavojusi sūkņu sistēmu, kuru varētu izmantot tuneļu appludināšanai ar jūras ūdeni, bet vēl nav skaidrs, vai tā izmantos šo taktiku.

Izraēla vēl nav pieņēmusi lēmumu, laikrakstam norādīja amatpersonas.

Tās atklāja, ka Izraēlas armija novembra vidū uzstādīja sūkņus uz ziemeļiem no Šati bēgļu nometnes. Tur tika izvietoti vismaz pieci jaudīgi sūkņi, kas varētu sūknēt ūdeni no Vidusjūras un novadīt to tuneļos, appludinot tos pāris nedēļu laikā, ziņo laikraksts.

Izraēla ar šādu taktiku varētu iznīcināt tuneļus un izdzīt teroristus no pazemes slēptuvēm, taču tas apdraudētu Gazas joslas apgādi ar ūdeni, norāda “Wall Street Journal”.

Izraēlas armija ziņo, ka kopš kara sākuma ir atklājusi vairāk nekā 800 tuneļu šahtas. Svētdien armija paziņoja, ka aptuveni 500 šahtas jau ir sagrautas.

Jau ziņojām, ka problēmas mērogs Gazā ir unikāls. Tuneļos ir ieroču un cita aprīkojuma, pārtikas, ūdens, enerģijas ģeneratoru un degvielas noliktavas. Pētnieki uzskata, ka “Hamās” līderi, visticamāk, slēpjas arī pazemē, par to plašāk raksta Deutsche Welle.

Tiek uzskatīts, ka aptuveni 1300 tuneļu tīkla kopējais garums ir ap 500 kilometru, un daži no tiem atrodas 70 metrus pazemē.

“Problēmas mērogs Gazā, kur simtiem kilometru gari tuneļi krustojas pazemē, ir diezgan unikāls,” sacīja Džons Spensers, ASV Vestpointas Modernā kara institūta pilsētu kara pētījumu direktors. “Šis milzīgais pazemes komplekss rada tik nopietnu problēmu, kurai Izraēlas sauszemes spēkiem nav ideāla risinājuma,” viņš raksta.

Gazas joslā uz katru nogalināto “Hamās” kaujinieku iet bojā apmēram divi civiliedzīvotāji, pirmdien atzina Izraēlas armijas augstas amatpersonas, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.

"Hamās" teroristu kontrolētā Gazas joslas Veselības ministrija ir paziņojusi, ka Izraēlas militārajā kampaņā Gazas joslā pēc "Hamās" uzbrukumiem Izraēlai 7.oktobrī ir nogalināti apmēram 15 900 cilvēku, kuru lielākā daļa ir sievietes un bērni.



















































Izraēlas un Gazas sektora konflikts. 2023. gada 8. oktobris

Mediji ir ziņojuši, ka šajā kampaņā nogalināti ap 5000 “Hamās” kaujinieku.

Atbildot uz jautājumu par šīm mediju ziņām, viena no Izraēlas armijas amatpersonām reportieriem pateica, ka “šie skaitļi ir vairāk vai mazāk pareizi”.

“Es nesaku, ka nav slikti, ka [nogalināto civiliedzīvotāju un kaujinieku skaita] attiecība ir divi pret vienu,” sacīja viena no šīm amatpersonām, piebilstot, ka dzīvo vairogu izmantošana ir daļa no “Hamās” “pamata stratēģijas”.

“Cerams, šī [attiecība] būs daudz mazāka” nākamajā kara fāzē, piebilda amatpersonas.

Augošais nogalināto cilvēku skaits un humānā krīze Gazas joslā ir izraisījušas sašutumu daudzās pasaules valstīs.

Izraēla sāka bombardēšanu Gazas joslā un vēlāk arī sauszemes spēku iebrukumu ar mērķi likvidēt “Hamās” pēc šī grupējuma kaujinieku uzbrukuma Izraēlai 7.oktobrī. “Hamās” kaujinieki šajā uzbrukumā noslepkavoja ap 1200 cilvēku un nolaupīja vēl aptuveni 240.

Izraēlas sabiedrotā ASV ir brīdinājusi darīt vairāk, lai novērstu civiliedzīvotāju upurus, kamēr Izraēlas militārās operācijas virzās uz Gazas joslas dienvidiem, kur patvērušies daudzi šīs teritorijas iedzīvotāji pēc aizbēgšanas no Gazas joslas ziemeļiem.











Izraēlas-"Hamās" karš. Ķīlnieku atbrīvošana