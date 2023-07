Carnikavas pludmalē jūrā dreifē apvidus automašīna

“Mēs šajā situācijā esam palikuši par muļķiem.” Carnikavā jūrā dreifējošais džips saasinājis problēmu ar ceļa barjeru Piejūras parkā Ieteikt







Autors: Inese Supe

Apvidus auto Carnikavas pludmales teritorijā iebraucis pa to pašu ceļu, kas traģēdijas brīdī bija slēgts Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem! Ādažu pašvaldības policijā norāda: “Tagad sākusies otra bēda šajā dabas parka teritorijā. Mēs šajā situācijā esam palikuši par muļķiem.”

Neoficiāla informācija no drošiem avotiem liecina, ka apvidus automašīna Carnikavas pludmales viļņos nonāca kādas jauniešu kompānijas vadīta. Tagad spēkrats no ūdens ir izvilkts, un “blēņdari” aiz nedarba sakopuši arī pludmales zonu.

“LA.LV” vērsās Ādažu pašvaldības policijā. Policijas priekšnieka vietnieks Gints Dzirkalis gandarīts, ka Valsts vides dienests, uzzinot notikušo, jau stundas laikā bijis klāt un eksperti ātri konstatējuši, ka dreifējošais auto videi nekādu ļaunumu nav nodarījis. Spēkrata īpašnieks pats situāciju atrisinājis – atradis lielāku traktoru, kas “slīkstošo auto” no viļņiem un jūras smiltīm atbrīvojis. Pats arī darbus nofinansējis. Nodokļu maksātāju nauda apvidnieka “glābšanas darbos” netika tērēta.

“Mēs vēl neesam noskaidrojuši transporta līdzekļa vadītāju, bet pret transporta līdzekļa īpašnieku ir uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi. Viens par to, ka viņš ir pārkāpis ceļa zīmi “Iebraukt aizliegts”, kas ir tautā tā saucamais ķieģelis – 301. ceļa zīme. Otrs administratīvais process ir uzsākts par to, ka viņš ir braucis pa dabas parku “Piejūra”,” tā portālam LA.LV norāda Dzirkalis.

Sabiedrību gan vairāk uztrauc jautājums, kā apvidus auto spēja “izlauzties” cauri kāpu zonai un nonākt ūdenī. Ādažu pašvaldības policijā skaidro, ka šī ir tā pati “nelaimīgā” vieta, kur “Carnikavas komunālserviss” bija izvietojis barjeru, lai Piejūras dabas parkā nevarētu iebraukt atpūtnieku auto.

Tā galu galā izrādījās nepārvarams šķērslis Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu brigādei, kas steidzās glābt pludmales straumēs slīkstošos cilvēkus. Pēc traģēdijas, kad pludmalē noslīka trīs atpūtnieki, šis meža ceļš, kas cauri dabas parkam ved līdz pat ūdenim, vairs netika slēgts. Uz tā bez zīmes “Iebraukt aizliegts” bijusi novietota ar roku nolaižama barjera.

“Tagad sākās otra epopeja,” portālam “LA.LV” uzsver Gints Dzirkalis. “Sākās otra bēda. Sākam katru dienu saņemt vairākus izsaukumus par to, ka transporta līdzekļi tur braukā iekšā. Te ir tas koks ar diviem galiem. Kad bija slēdzama barjera, ja uz to vietu nedēļā viens izsaukums bija, tas jau skaitījās daudz. Tagad mums ir tā, ka sestdien, svētdien mums uz turieni ir pa trīs līdz četriem izsaukumiem dienā. Katru dienu ir kādi izsaukumi. Tad ar močiem iebrauc, tad iebrauc ar mašīnām.“

Uz jautājumu, vai pašvaldībai nebūtu racionālāk šajā vietā izvietot videonovērošanas kameras, pašvaldības policijas pārstāvis portālam “LA.LV” atbild, ka par to būtu jādomā teritorijas īpašniekam.

“Visinteresantā kā lieta ir tā, ka tā ir Dabas aizsardzības pārvaldes teritorija. Mēs nekur nevienā vietā un brīdī neesam dzirdējuši Dabas aizsardzības pārvaldes komentārus vispār! Ko viņi domā? Tā ir viņu teritorija! Mums ir tikai līgums domei par to, ka mēs viņu gan uzraugam, gan apkopjam. Šis jautājums būtu mazliet jāparisina savādāk. Pa lielam jau ir tā, ka mēs – gan pašvaldības policija, gan Carnikavas komunālserviss gadiem ilgi esam uzņēmušies to atbildību apkalpot, sodīt tos trakos braucējus. Mums visādi ir bijuši. Ar džipiem šurpu turpu braukā…Šogad viņi (DAP – red.) vispār nav atbraukuši! Ja katru gadu mums tā komunikācija bija tāda, ka mēs martā, aprīlī apsēžamies pie galda, saliekam to stratēģisko plānu kopā – ko jūs mums palīdzēsiet, ko mēs jums palīdzēsim… Mēs šajā situācijā, godīgi teikšu, esam palikuši par muļķiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi mēģinām kaut ko darīt. Bet tad, kad ir ziepes, viņi (DAP – red.) pat nenāk mums talkā! Tas nav tā sūdzoties, bet tā ir tā reālā situācija,” sašutis ir Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks.

Par iebraukušo apvidus automašīnu Carnikavas pludmalē Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļā uzzin no portāla “LA.LV”. Vecākā komunikācijas speciāliste Ilze Reinika, portālam norāda, ka pārvaldei ar šo teritoriju nav ne mazākā sakara. Turklāt, ja DAP būtu teritorijas saimnieks, tad “Carnikavas Komunālserviss” bez saskaņojuma šādu barjeru parka nemaz nedrīkstētu uzstādīt. DAP šādu saskaņojumu neesot devis.

“Tur nevienā vietā pie īpašniekiem nav pieminēta Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Pusi teritorijas pārvalda Latvijas valsts meži, otru pusi pašvaldība (Ādažu novada dome – red.) un tikai 4% ir privātīpašumi. Tā kā DAP tur vispār nav nekādas teikšanas. Tas ir Dabas parks, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Un tā teritorija, visticamāk, pieder Latvijas valsts mežiem,” tā portālam norāda Reinika.

Tikmēr “Carnikavas komunālservisa” vadītājs Gunārs Dzenis portālam teica, pēc traģēdijas barjera tik tiešām vairs netiek slēgta un tagad sākusies savdabīga spēle – atpūtnieki, kuri nevēlas redzēt auto dabas parka teritorijā, aizslietni paceļ, savukārt transporta līdzekļu vadītāji – atkal to nolaiž.

Portāls “LA.LV” turpinās pētīt, kuram būtu jāsakārto jautājums, lai Carnikavas pludmalē bez šķēršļiem varētu iekļūt operatīvais transports, savukārt atpūtnieki dabas parka “Piejūra” teritorijā esošo meža ceļu neizmantotu ļaunprātīgi.