Krievijas armijas karavīri. Foto: REUTERS/SCANPIX

"Mēs varam zaudēt pat 1000 kilometrus teritorijas," eksperts atklāj pavisam precīzus krievu plānus līdz gada beigām







ASV pēc vēlēšanām divus mēnešus valdīs nosacītā anarhija, un Krievija mēģinās to izmantot, prognozē portāla Unian.net eksperti.

Kā raksta militārais eksperts Aleksandrs Kovaļenko, nenoteiktība no sabiedroto puses Ukrainai varētu izmaksāt no 500 līdz 1000 kvadrātkilometriem teritorijas.

Tiek prognozēts, ka Krievija palielinās spiedienu vairākos virzienos kaujas zonā Ukrainā, nesaudzējot ne cilvēkus, ne aprīkojumu. Viņi centīsies līdz 2025. gada sākumam panākt maksimālo iespējamo.

Pēc eksperta domām, līdz šī gada beigām Krievijas komanda plāno veikt šādus uzdevumus:

1) Ieņemiet Kurakovo un izveidojiet kontroles zonu gar H15 šoseju ar piekļuvi Velikaya Novoselka.

2) Ieņemt vai sākt uzbrukuma galveno fāzi Pokrovskai. Tajā pašā laikā, kā atzīmē Kovaļenko, Krievijas pavēlniecība saprot, ka Pokrovsku nekādā gadījumā nevarēs ieņemt pirms gada beigām, tāpēc viņi radīs maksimāli labvēlīgus apstākļus šī uzdevuma pabeigšanai 2025. gada pirmajā ceturksnī.

3) Ieņemt Časovu Jaru un uzsākt uzbrukumu Konstantinovkai.

4) Ieņemt Torecku un radīt apstākļus piekļuvei 0504. šosejai.

5) Dodieties uz Kupjanskas administratīvo robežu, noslēdzot to no trim pusēm.

6) Atgrieziet savā kontrolē Zaporožjes apgabala teritorijas, kuras tika zaudētas Ukrainas Aizsardzības spēku pretuzbrukuma laikā 2023. gadā, un, ja tas izdosies, izveidojiet apstākļus Orehovskas virziena ieņemšanai.

7) Doties uz Veļikaja Novoselku, aptverot to no rietumiem, dienvidiem un austrumiem.

“Visi šie uzdevumi ir Krievijas okupācijas spēku pavēlniecības priekšā ar termiņu līdz 2024.gada beigām, tāpēc neviens nesaudzēs personālu un tehniku,” norāda Kovaļenko.

Vienlaikus Kovaļenko atzīmēja, ka oktobrī Krievijas armija uzstādīja absolūtu personāla zaudējumu rekordu – 41 980 Tāpat Kremlis pirmo reizi sniedza militārpersonām norādījumus par masu kapu sakārtošanu un kopšanu, kas kļuva aktuāli saistībā ar Krievijas ievērojamiem zaudējumiem karā pret Ukrainu.