Pirmdienas rītā no Pabrades poligonā esošā purva tika veiksmīgi izvilkta ASV bruņumašīna M88 “Hercules”, vēsta lrt.lt.

Saskaņā ar Lietuvas aizsardzības ministres Doviles Šakalienes teikto, svētdienas vakarā ap plkst. 22.00 nirēji piestiprināja otru trosi transportlīdzeklim, bet pēc plkst. 23.00 tā jau bija pilnībā nostiprināta, lai sāktu izvilkšanu. Pati izvilkšanas operācija sākās ap plkst. 2.45 un veiksmīgi noslēdzās ap plkst. 4.30.

Lai operācija būtu veiksmīga, tika izmantotas divas M88 mašīnas un papildus divi buldozeri. Šakaliene piebilda, ka pašlaik notikuma vietā strādā ASV izmeklētāji un Lietuvas militārā policija, tomēr plašāku informācija par situāciju šobrīd netiek sniegta: “Par karavīriem šobrīd mums nav nekādas informācijas, taču pastāv vienošanās, ka vispirms par to publiski ziņos ASV puse.”

“Mēs visi atviegloti nopūtāmies. Grūtākais darbs ir paveikts,” sacīja ministre.

Ziņu par ASV militārās bruņumašīnas izvilkšanu no purva pirdmienas rītā apstiprināja arī Lietuvas bruņoto spēku komandieris Raimunds Vaikšnors.

“Brūnumašīna ir izvilkta. Es lūdzu ikviena cieņu un solidaritāti, gaidot papildu informāciju no ASV kolēģiem. Paldies visiem par sadarbību,” savā Facebook kontā raksta Vaikšnors.

Ekologs Nerijus Zableckis norādīja, ka purvs, kurā nogrima amerikāņu bruņmašīna, nav bijis iekļauts oficiālajās valsts kartēs. Viņš paskaidroja, ka bruņmašīnā nogrima nevis dūņās, bet tieši purvā. Zableckis uzsvēra, ka apmēram 10% no Lietuvas teritorijas veido purvi, taču nav vienotas to reģistrācijas bāzes. Viņš atzīmē, ka daļa novērtējumu balstās uz vecām padomju laika kartēm. Ekologs arī norādīja, ka purvu aizsardzība rada daudz jautājumu, jo daļa purvu tiek izmantota lauksaimniecībā, un bieži tiek mēģināts samazināt purvu platības.

Lai gan Mitrāju atjaunošanas un aizsardzības fonda vadītājs Nerijus Zableckis paziņoja, ka purvs, kurā nogrima amerikāņu bruņmašīna, nav bijis atzīmēts kartēs, 15min.lt žurnālists, atsaucoties uz Regia.lt karti, kas pieejama internetā, norāda, ka šī vieta ir skaidri iezīmēta, un ir redzams pārpurvošanās process. Viņš arī uzsvēra, ka gan Lietuvas, gan ASV armija izmanto citus kartes avotus, kuros apgabali un to objekti tiek attēloti precīzāk un detalizētāk.

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju transportlīdzekļi ieradušies poligonā

Pabradē, pie poligona, kur tiek gaidīta informācija par četru ASV karavīru likteni pēc tam, kad tika paziņots par naktī no purva izcelto bruņmašīnu, kurā viņi atradās, ieradās apbedīšanas pakalpojumu uzņēmuma „Rimtis” transports.

Drīz pēc tam ieradās arī otrs uzņēmuma – Viļņas apbedīšanas namu transportlīdzeklis.

Saskaņā ar 15min.lt informāciju, šie transportlīdzekļi tika izsaukti uz poligonu. Apbedīšanas pakalpojumu uzņēmumu automašīnas tika pavadītas līdz notikuma vietai ar militārās policijas ekipāžu.

Pēc tam, kad no purva tika izcelta bruņmašīna, prokuratūra uzsāka pirmstiesas izmeklēšanu par karavīru nāvi. “Ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noteiktu nāves cēloni,” žurnālistiem Seimā paziņoja ģenerālprokurore Nida Grunskiene, vēsta lietuviešu medijs 15min.lt. Viņa norādīja, ka uz notikuma vietu devies prokurors, un izmeklēšanu veic ģenerālprokuratūra. Lai gan tiek ziņots, ka prokuratūra ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu par karavīru nāvi, vēl joprojām netiek sniegta nekāda informācija par ASV karavīriem, kas apliecinātu viņu nāvi.

Glābšanas operācijas vadītājs Aušrius Buikus apstiprināja, ka glābšanas operācijas process ir nedaudz palēninājies, kamēr notiek procesuālās darbības.

“Šobrīd notiek bruņumašīnas apskate, nevaru neko komentēt par to, kas tur tiek darīts, tā ir sensitīva informācija. Tiek veiktas procesuālās darbības,” sacīja Buikus.

Pēc viņa teiktā, bruņumašīnas izvilkšanā piedalījušies kopumā 400 karavīri un 50 civiliedzīvotāji.

“Zinu tikai to, ka bruņumašīna bija sasvērusies uz vienu sānu, tā nestāvēja taisni,” atklāja operācijas vadītājs. Pēc viņa teiktā, bruņumašīnas izvilkšana noritējusi pēc plāna un pabeigta ātrāk, nekā tika paredzēts.

Pēc Buikus teiktā, pēc nepieciešamo procesuālo darbību veikšanas bruņumašīna no notikuma vietas tiks aizvesta prom: “Tas ir smags transportlīdzeklis, tāpēc arī iekraušanai un izkraušanai būs nepieciešama jauda un plānošana.”

ASV armija ziņo: atrasti trīs miruši karavīri

ASV bruņotie spēki ziņo, ka pēc bruņutransportiera izcelšanas tajā tika atrasti trīs miruši ASV karavīri.

Kā ziņo ASV spēku štābs Eiropā un Āfrikā, šodien, 31. martā, Lietuvā tika atrasti trīs ASV armijas karavīri. Karavīru identitāte netiek oficiāli atklāta, kamēr nav paziņots tuviniekiem.

Ceturtā pazudušā karavīra meklēšana turpinās. “Karavīri, kurus mēs zaudējām šajā traģēdijā, nebija tikai karavīri, viņi bija mūsu ģimenes locekļi. Mūsu sirdis ir smagas no bēdām,” sacīja 3. kājnieku divīzijas komandieris ģenerālmajors Kristofers Norijs.

“Taču meklēšana nebeigsies, kamēr visi nebūs mājās. Ar vārdiem nevar izteikt mūsu pateicību tiem, kuri joprojām strādā visu diennakti šo plašo meklēšanas un glābšanas darbu laikā, un viņu nelokāmajai apņēmībai turpināt darbu, līdz visi tiks atrasti.”

Lietuvas prezidents izteicis līdzjūtību ASV prezidentam

Lietuvas prezidents Gitans Nausēda izteicis līdzjūtību ASV prezidentam Donaldam Trampam saistībā ar trīs ASV karavīru bojāeju Pabrades poligonā. Uzrunājot D. Trampu, G. Nausēda uzsvēra, ka Lietuva sēro kopā ar Amerikas tautu.

“Mūsu domas un lūgšanas šajā grūtajā brīdī ir ar jums,” sociālajā tīklā “X” rakstīja Nausēda.

