Foto: SHUTTERSTOCK

Eksperimentā noskaidrots, kas cilvēkos izraisa skopumu







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

ASV pavalsts Kalifornijas Berklija universitātes līdzstrādnieki publicējuši rezultātus saistībā ar eksperimentu, kurā galvenais uzdevums bija noskaidrot skopuma un miega badā esošu cilvēku saikni.

Brīvprātīgos uzaicināja pavadīt laboratorijā divas naktis, no kurām vienu viņi varēja gulēt, bet otrā bija jāpaliek nomodā. Sākumā visi atbildēja uz jautājumiem par to, cik lielā mērā katrs ir gatavs palīdzēt citiem – piemēram, piedāvāt sēdvietu sabiedriskajā transportā pilnībā nepazīstamam cilvēkam vai vajadzības brīdī iedot savu velosipēdu darba biedram un tamlīdzīgi.

Noskaidrojās, ka pēc aizvadītas bezmiega nakts eksperimenta dalībnieku gatavība palīdzēt citiem ievērojami samazinājās.

Pārbaudot viņu smadzeņu aktivitāti ar magnētiskās rezonanses tomogrāfijas palīdzību, noskaidrojās, ka pēc neizgulēšanās savu aktivitāti samazinājušas tās zonas, kuras uztur empātiju jeb spēju just līdzi svešām emocijām.

Kādā citā eksperimentā jau lielākam dalībnieku daudzumam vispirms lūdza četras naktis pēc kārtas pacensties noraksturot savu miega režīmu, proti, vai viņi bieži pamostas, vai ilgi nespēj aizmigt un tamlīdzīgi. Arī viņus notestēja saistībā ar altruismu, un arī šajā gadījumā konstatēja: tiem, kuri guļ maz un slikti, altruisms ir pazemināts. Turklāt tas kritās gan salīdzinājumā ar citiem eksperimenta dalībniekiem, kuri gulēja salīdzinoši labi, gan arī salīdzinājumā pašiem ar sevi, proti, kad vienam un tam pašam cilvēkam vienu nakti bija labs miegs, bet citu – ne.

Trešā pētījumu daļa bija veltīta saistībā ar naudas ziedojumiem, kas savākti laikā no 2001. līdz 2016. gadam. Daudzās valstīs diemžēl pulksteņus vēl joprojām mēdz pārgriezt uz ziemas vai vasaras laiku, piemēram, pavasarī stundu uz priekšu, un tas nozīmē, ka miegam pazūd viena stunda.

Un, salīdzinot ziedojumus līdz šādai pulksteņrādītāju pārgrozīšanai uz tā dēvēto vasaras laiku un pēc tās, varot noskaidrot, ka pēc šīs darbības aptuveni nedēļas laikā ASV vidējais ziedojumu apjoms no 82 dolāriem samazinājies līdz 73 dolāriem dienā. Proti, miega trūkums padarījis cilvēkus skopākus, un tieši skopums šeit vērtējams kā viens no vispārējās altruisma samazināšanās simptomiem. Vēlāk ziedojumu apjoms atkal palielinājās, un no tā pētnieki secinājuši, ka cilvēki pielāgojušies vasaras laikam un vairs nav sajutuši kvalitatīva miega nepietiekamības sekas.

Pētnieki pauduši, ka gluži intuitīvā līmenī šeit laikam jau viss ir saprotams: neizgulēšanās dēļ cilvēki kopumā jūtas sliktāk, un tad, kad viņi jūtas slikti, vienmēr ir grūti domāt vēl par kaut ko citu, izņemot savu stāvokli.

Turklāt altruisma pazemināšanās nav vienīgais, kas notiek saistībā ar miega nepietiekamību.

Esot zināms, ka nepilnvērtīgs miegs pastiprina aterosklerozi, piespiež vairāk ēst un līdz ar to uzblīst, kā arī postoši ietekmē imunitāti un palielina sāpju sajūtas.